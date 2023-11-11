進博會成交破紀錄 雙11數據受關注

今年的第六屆中國國際進口博覽會（進博會），是疫情後首次恢復全面線下辦展。中國國際進口博覽局副局長孫成海昨在閉幕記者會表示，第七屆進博會籌備工作已全面鋪開，已舉辦4場簽約儀式，累計近200家企業提前簽約參展，展覽面積超過10萬平方米。

2018年首屆進博會意向成交額是578.3億美元，第二屆急增至711.3億美元，之後三四五屆分別是726.2億、707.2億、735.2億美元，相差不大，總體反應近年中國經濟狀况，2021年更出現下跌。

電商鬥低價 阿里「買貴必賠」

「雙11」網購節也如此，踏入第15年，在經濟大環境不景氣下，為刺激消費，阿里把「全網最低價」作為關鍵績效指標，承諾「買貴必賠」；京東主題「真便宜」；蘇寧易購強調商品的「價格力」，加碼百億補貼和超級津貼；抖音推出官方立減，單品價格直降15%起。《工人日報》指出，本次「雙11」或許會成為電商行業「低價競爭」最全面、最慘烈的一次。

去年受疫情等因素影響，加上響應國家勤儉節約、適度消費號召，天貓、京東、拼多多等電商平台不再舉辦「雙11」晚會，該年度的具體成交金額也沒公布。今年在血拼之下，近日「雙11」預售又出現各種破紀錄數據，天貓也恢復在湖南衛視舉行晚會。最終「價格戰」帶動的消費數據如何仍不得而知。