美子公司遭勒索軟件攻擊 彭博：工行考慮向中國國安求助

工行在美全資子公司工行金融服務發聲明指，公司受勒索軟件攻擊，導致部分系統中斷，已展開調查並推進系統恢復。公司又強調，已成功結算周三（8日）執行的美國國債交易和當天的回購融資交易，強調母公司工行及其他國內外附屬機構，包括工行紐約分行的系統未受今次事件影響。

外媒：與俄黑客集團有關

彭博社引述消息人士稱，今次黑客攻擊與名為「LockBit」的俄羅斯犯罪集團有關，該組織去年亦曾襲擊波音、ION Trading UK和英國皇家郵政，他們專門利用勒索軟體，將入侵的系統加密，要求對方付贖金才能解鎖文件。報道指，由於網絡攻擊，該行負責結算交易的實體很快便與受影響系統斷開連接，導致無法清算大量美國國債交易，該行不得不派人攜帶USB，將結算細節發給相關方。

美國財政部表示，當局留意到網絡安全問題，並與金融業參與者定期聯繫，將持續監察情况。

工行北京總部員工與美國子公司召開了緊急會議，並上報了監管機構，以及討論下一步行動和評估事件影響。消息指，工行擔心其他子公司可能遭受攻擊的風險，考慮向中國國家安全部尋求幫助。