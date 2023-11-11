中美確認習拜會 何立峰耶倫鋪路 何：交流經濟領域重點關切 耶倫：對美關切經濟行為「直話直說」

中國外交部宣布，應美國總統拜登邀請，國家主席習近平14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議。

這是習近平時隔6年再度訪美，也是繼去年11月印尼峇里會談後再晤拜登。中國外交部稱，兩國元首將深入溝通事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題。習近平也將在APEC峰會演講，全面闡述中國對深化亞太合作、促進地區和世界經濟增長的重要主張。

美強調非讓步 外交消除誤解

與此同時，美國白宮證實拜登將於15日在三藩市會見習近平。美國之音報道，在白宮國安會簡報會上，資深官員強調「拜習會」的舉行並非表明美國在自身利益或價值觀上退讓。但中國將長期持續在國際舞台上扮演重要角色，所以要透過外交來消除誤解。

對於本次會談能否產生「可交付的成果」，資深官員稱現時美中「已非五年或十年前的關係」，當前目標「是管理競爭，防止衝突的負面風險，並確保溝通渠道暢通」，包括拜登將向習近平堅定地提及「恢復美中軍事溝通渠道」。

此外，議題還包括俄烏局勢、以巴衝突，以及朝鮮、伊朗和氣候變化等重要區域和全球問題。拜登也將提出雙方有分歧的議題，包括人權、兩岸、南海，強調美國對菲律賓的承諾，還有為美國公司與工人提供公平競爭環境等。至於301條款關稅問題等細節，將留待工作層級商議。中國對美國、台灣選舉的影響和干預，中國在台灣周圍增加的軍事行動等，拜登也將再度提出關切。

拜登將提人權南海干預美台選舉

為保障習拜會成功舉行，何立峰到三藩市與耶倫一連兩天舉行會談。美國財政部公布，耶倫周四致詞表示，希望雙方在一系列議題上有深入及開放的對話，包括美中經濟合作、北京政府的補貼行為、全球當前挑戰、氣候轉變及債務寬減等。她重申美國無意與中國脫鈎，中美經濟徹底分離將對兩國和世界帶來經濟災難，不過當美方對具體的經濟行為有關切時，「我們將直話直說」，雙方也將進一步討論出於國家安全目的而使用的經濟手段。

路透社引述何立峰稱，迄今為止他與耶倫的接觸是「建設性的」，但雙方需要使兩國關係「恢復健康穩定發展」，美方需重視中國「對經濟的主要關切」，包括改善投資和營商環境，採取有效措施使中美經貿關係重回正軌，如美國對中國商品加徵關稅以及限制對華投資的做法。

美國之音形容，耶倫與何立峰在媒體前握手時都滿帶笑容，兩人發言時的表情和語氣都顯得友善溫和。兩人周五會談後，將分別舉行記者會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676