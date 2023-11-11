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台選觀察：郭握百萬連署成關鍵變數 蟄伏受矚目 富士康受查 台媒：選下去牽連甚廣 退選餘生抬不起頭

【明報專訊】台灣2024大選投票日下周迎來2個月倒數，在非綠陣營當中，藍白整合陷入僵局，獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘獲得百萬連署後，成為關鍵變數。只是自鴻海集團旗下的富士康10月22日傳出遭大陸政府調查以來，郭台銘雖曾露面送交連署書，但至今幾乎沒有公開行程與受訪。曾宣稱「選到底」的這位資本家，是因台媒所指「大陸介選」而進退失據，還是在蓄力發大招？日子緊迫，相信很快揭盅。

選戰正酣，郭台銘的忽然蟄伏，就如川流馬路上，一輛死火的汽車更受矚目。曾挺郭的國民黨立委林思銘周三勸解，稱郭台銘連署過程爆發不少爭議（連署站賄選），後續法律問題恐層出不窮，而且民眾黨參選人柯文哲沒有實際跟大陸溝通協商的經驗，呼籲郭台銘「重回國民黨陣營，一起為中華民國打拼」。

國民黨勸降 郭辦：你急我不急

對於國民黨人士勸降「棄將」，郭台銘辦公室發言人黃士修以「國民黨急了，但郭陣營不急」回應。他說，如果國民黨當初徵召的是「堅持中華民國路線」的郭台銘，而不是現在的總統參選人侯友宜，就不會被逼到這種程度，所以請國民黨「修正徵召歷史錯誤，一起為中華民國打拼」。

郭陣營一直強調，郭台銘思考的始終是「國家和人民」，而不是一時的利益，反觀「國民黨沉迷於算計選舉手段」。郭董一開始把所有人都當朋友，還曾邀約侯友宜喝咖啡，卻遲遲沒有下文，還有各種攻擊隨之而來，但郭陣營最終在11月2日交出103萬多份連署書的成績，突顯團隊人脈及動員力。

一個月內，郭台銘得到逾百萬選民連署支持，正如郭陣營所稱「背後的人脈與資源才是關鍵」。回看2000年，宋楚瑜脫離國民黨、攜百萬份連署書參選，雖然最終落選，但票數之高不容小覷。

這次在郭辦宣布連署書破百萬後，郭台銘門庭又熱鬧起來，黃士修以「鴨子划水」形容，他稱郭董雖無公開行程、看起來悠閒，私底下其實是拼命划水，近期許多政壇人物爭取拜訪，相當忙碌。拜訪者就包括多次來訪的柯文哲，黃士修說，柯文哲對郭台銘的態度本就友善，但看到郭台銘拿到破百萬的連署書後，「現在（態度）好像又更友善了一點，因為他（柯文哲）發現郭董確實不簡單。」

柯頻交往：敵人的敵人是朋友

由於與國民黨反目，柯文哲成為郭台銘最佳「戰略合作伙伴」人選，甚至傳出「柯郭配」可能性。對此，黃士修以「都是外界揣測」回應，稱郭柯一直在討論合作空間，最後將順其自然、水到渠成，今年合作重點是讓民眾黨在選後更加壯大，超越藍綠成為一個大黨。

柯文哲周三接受網絡節目專訪時，被問及未來與郭台銘合作的可能性。他表示，對郭台銘而言，當然很想選總統，也不會想當副手；有時敵人的敵人就是朋友，國民黨搞郭台銘一次，「你現在叫他（郭台銘）怎麼回去？他氣都氣死掉了。」柯文哲周三晚再與郭台銘會面，之後傳出郭台銘推薦人選，放入民眾黨不分區立委名單。

郭陣營近期一直強調手上資源，即連署期間在全台佈建的逾400個連署站，有一大部分將朝「地方競總」的方向轉型。民眾黨擅長網絡宣傳「空戰」，但「陸戰」不強，郭辦相信這些資源可以協助民眾黨衝高政黨票，達成柯文哲「不分區立委席次極大化」的目標。

侯辦：百萬連署證實力 可成籌碼

藍營的公開表態卻不以為然，侯友宜競辦發言人詹為元對《遠見》強調，連署站只是有個「實體店」，政黨動員能力、組織能力要另外考慮。詹為元還說，百萬連署數量換算下來，差不多也是現在郭台銘民調上反映的7%至10%左右，代表基本盤支持者穩固；不過，百萬連署確實可以成為談判籌碼。

詹為元還提到，獲得破百萬的連署書，證明郭台銘仍有一定的實力。惟奇怪的是郭台銘卻沒有大肆慶祝，導致外界議論郭到底會不會選到底？要不要跟其他人合作。

島內許多輿論相信，富士康被調查一事，嚴重影響郭台銘繼續參選意願。《自由時報》社論指出，富士康被查水表，中共中央顯然希望郭知難而退。社論認為，郭如果吞下去，餘生就抬不起頭了；而他若打死不退選到底，不僅牽涉到所屬企業、股東，還連帶影響到想跟他合作的對象。

民進黨參選人賴清德表示，大陸開始出手查富士康針對鴻海，這必然給郭台銘很大壓力；大陸一方面對台文攻武嚇，另一方面又介入台灣選舉，就是希望扶持一個「親中政權」。

賴：大陸介選 盼扶持「親中政權」

《環球時報》上月披露，大陸稅務部門近期對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情况進行現場調查。迄今未公布調查結果。

有大陸台辦官員對本報表示，大陸當局對富士康公司的調查或處罰，怎樣解釋要依據中央的說法。但是他個人認為，台灣政黨就是社團，誰都可以去成立，「就像麻將黨，去註冊就可以。」只要有錢，甚至還可以去選舉總統。這些黨沒有信仰，不講究規則，所以他們沒有凝聚力，沒有戰鬥力，主要以利益為主。

客觀上分裂非綠陣營 惹大陸猜疑

北京消息人士透露，郭台銘參選客觀上分裂了非綠陣營，其用意引起大陸當局猜疑。對於不能合作，甚至有「危害性」的資本家，中共向來不會坐視不管。大陸國台辦發言人朱鳳蓮10月25日回應富士康被調查一事時，除了稱是正常的執法行為，也說了一句「台企在大陸分享增長紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

根據中選會公告，這次總統、副總統選舉的參選人需在11月20日至24日完成登記，換言之，還有不到兩周時間內，一切都將明朗。

明報中國組

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