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駐京周記：肺炎支原體疫情高發 「咳聲一片」

【明報專訊】北京一夜入冬，正是季節變換的時期。記者最近出門，發現很多人又戴起了口罩，地鐵、巴士上也經常「聽取咳聲一片」。比起往年的流行性感冒，今年爆發的肺炎支原體感染，威力也不低。記者也在一周前「光榮」中招，現在依舊咳嗽不止。

從10月份開始，「支原體肺炎」逐漸進入公眾視線。10月初，《人民日報》就曾報道北京、重慶、上海、河南、河北等地多家醫院兒科收治的肺炎支原體感染患兒數量明顯增加。有醫院一天接診數多達一兩百人，打吊針的輸液室爆滿。

醫生：天氣轉冷患者增 情况可控

大部分肺炎支原體感染者會出現上呼吸道感染症狀，只有約10%患者會患上肺炎，也就是「支原體肺炎」。

記者向華北地區一家醫院的兒科醫生問詢後得知，肺炎支原體感染人數在這兩個月之間一直處於高峰，而且雖多見於兒童患者，但成人也會感染。未來可能因為天氣轉冷患者數量增多，但對方表示，總體來說情况可控。

醫生說，和「新冠肺炎」相比，雖然二者臨床表現很像，都有咳嗽發燒、喘息憋悶等情况，惟肺比起新冠肺炎會造成的「白肺」等症狀，肺炎支原體感染一般不會留下嚴重後遺症。

記者中招 服特效藥3天退燒

一周前，記者就出現了發燒、咳嗽等徵狀，去醫院檢查後確診為肺炎支原體感染，也被醫生科普了一下肺炎支原體感染、流行性感冒和新冠肺炎之間的區別。三種病傳播途徑相似，最主要的區別是在病因上，肺炎支原體是一種介於細菌和病毒之間的微生物；流行性感冒和新冠肺炎病原體是病毒，只是病毒表現方式不同，所以需要專病專治。服用「特效藥」阿奇霉素（Azithromycin）3天之後，記者也終於從高燒中緩了過來。

至於為何今年「支原體肺炎」來勢洶洶，醫生解釋，其實支原體、病毒性感冒這些每年都會流行。今年支原體在經過變異之後傳染性比感冒病毒更強，所以肺炎支原體感染成為了流行病。

雖然北京市民們也大多戴上了口罩，但似乎在經歷過新冠疫情之後，大家對新一輪「肺炎」的流行，態度平和了許多。記者周圍「中招」的朋友們也都說「當普通感冒治就行」，該吃吃該喝喝，生活繼續。

明報記者 王佩凡

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