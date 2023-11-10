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普京晤張又俠：高科技軍事合作首要

【明報專訊】俄羅斯總統普京在莫斯科當地時間周三（8日）會見到訪的中國中央軍委副主席張又俠。普京提到，俄中之間的高科技軍事合作是非常重要；張又俠表示，中方願與俄方一道，進一步深化兩軍務實合作。

普京：中俄不建軍事聯盟

俄羅斯通訊社報道，普京在會晤張又俠時指出，美國愈發頻繁拉攏北約成員國，在亞太地區製造緊張局勢，試圖建構新的軍事政治聯盟。「我們與伙伴國家、尤其是與中國一起，冷靜謹慎應對，加強自身國防能力，包括透過定期進行海上軍演、空中演習，並不斷提升我們的合作水準」。他並強調，俄中不會效仿冷戰時期的例子，建立任何軍事聯盟。

普京提到，俄中在軍事和軍事技術領域的高科技合作為首要計劃，「我們談論的是太空，包括高軌道（飛行器）群和現代先進武器，它們毫無疑問確保俄中的戰略安全」。

在新華社的報道中，普京表示，俄中友好關係有利於維護世界和地區和平穩定，這與冷戰時期的同盟關係完全不同。近年兩軍各領域合作發展勢頭良好，取得豐碩成果，為維護兩國戰略安全發揮了重要作用。俄方願與中方加強戰略溝通，提升務實合作水平，不斷推動兩國兩軍關係深入發展。

張：願深化兩軍務實合作

張又俠則稱，近年中俄兩軍關係發展保持強勁勢頭。中方願與俄方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，進一步深化兩軍務實合作，共同維護兩國利益，維護世界和地區繁榮穩定。

俄羅斯傳媒分析指出，普京這些聲明最主要明確了，俄中不會因北約計劃擴大其在亞洲的影響範圍，而挑起軍備競賽，俄中也不會建立軍事集團。

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