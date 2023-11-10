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何立峰今晤耶倫 央視：交流前提有六項關切

【明報專訊】國務院副總理何立峰8日以「中美經貿中方牽頭人」身分訪美，被視為「習拜會」鋪墊。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於當地時間9日下午1時15分（香港時間今凌晨5時15分）在三藩市與何立峰開始為期兩天的雙邊對話，以求在美中關係緊張之際，維持兩國之間從國家安全到氣候變化等議題上的溝通渠道暢通，並降低對兩國經濟關係的衝擊和影響。

何立峰此行是在落實中美兩國元首峇里島會晤的共識，即兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。

昨日，央視旗下的微信公眾號「玉淵譚天」刊文稱，此次交流的前提，有六項關切需要美方高度重視，並拿出實際行動作出回應，分別是：一、美國對中經濟政策；二、供應鏈；三、半導體政策；四、中國在美投資企業享受公平待遇；五、抹黑中國營商環境；六、共同應對全球挑戰。

指美打壓未止 「有些向好迹象」

文章並引述中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英分析，指拜登政府的確在反思對中政策，尤其是「經貿領域對中政策的錯誤」，這在實踐中也有所體現。但美國對中國的遏制打壓，以及背後根本性的對中競爭思維，並沒有徹底扭轉，現在只能說「有一些向好的迹象」。

文章提到，拜登政府上任以來，對中經濟政策的術語一直在變化，從「脫鈎」到「再掛鈎」再到「競爭」，從「小院高牆」到「去風險」再到「友岸外包」，背後不變的是「（國家）安全」敘事。

路透社指出，美國財政部官員表示，耶倫與何立峰會談的一個主要目標，是加深與中國的溝通，加深對兩國關係的了解，並避免對美國政策決定的任何誤解。前總統特朗普的前白宮貿易顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）表示，耶倫與中國重新接觸很重要，但這次會議對改變美中關係的整體軌迹無濟於事。

兩黨領袖促拜登晤習提政治犯

另外，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）兩黨領袖要求總統拜登在會見習近平時，討論政治犯案件和跨國打壓的議題，點名提到黎智英等人。

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