習拜會前夕 謝鋒促美勿製新事端 美駐華大使伯恩斯：無意脫鈎 續關注南海台海局勢

由中美交流基金會（CUSEF）和中國國際經濟交流中心（CCIEE）舉辦的「香港中美論壇2023」昨起一連兩天舉行，主題為「變局與進展」。謝鋒表示，當務之急，中美雙方要朝着實現三藩市元首會晤的目標共同努力，排除干擾、營造氛圍、創造條件。

謝鋒指出，要「通往三藩市」，需要重回峇里島共識。把兩國元首一年前的峇里島會晤重要共識落到實處，將拜登總統不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」，無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展等表態落到實處。並按一個中國原則及中美三個聯合公報，妥善處理台灣等敏感問題，為中美關係穩起來、好起來添磚加瓦。

美：要採措施保國安 如中國政策

伯恩斯表示，目前美中關係比6個月前更穩定，兩國政府之間溝通更好。雖然仍然存在分歧和競爭，但華府和北京現時更能管控好分歧，雙邊關係有進展。他引述美國商務部數據指，中國是美國第三大貿易伙伴，僅次於墨西哥和加拿大。中美雙邊貨物貿易在去年達到歷史最高水平。

伯恩斯指，美國從疫情學習到，需要保障重要礦物及其他原材料的供應鏈，要讓美國的伙伴免於經濟脅迫，並要採取貿易措施保障國家安全，中國亦正採取近乎一致的政策。美國正奉行務實戰略，在保護國家安全利益的同時，尋求與中國建立穩定健康的經濟關係。

對於中方強調的「峇里島共識」，伯恩斯表示，兩國元首在峇里島會晤上同意共同應對氣候變化、全球健康、糧食安全和禁毒等全球關注的議題，並會繼續磋商。

中方稱歡迎外企 再有美企撤出

另據央視昨播出「經濟熱點部長談」節目，商務部部長王文濤表示，今年以來，商務部與不少來華訪問的跨國公司高管進行了面對面的深入交流，充分了解外資企業的訴求和問題。王文濤說，「我同很多的外資企業都講，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。我們也歡迎跟各國企業共享中國市場的紅利。讓中國始終成為外商投資興業的熱土！」

美國《華爾街日報》昨則報道，擁有企業軟體品牌思杰（Citri）的Cloud Software Group將停止在中國的業務交易，成為最新一家撤出中國市場的美國公司。該公司稱，已決定於12月3日在中國停止所有新的商業交易，原因是市場成本上升。

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