知名青年作家紛搶鐵飯碗 網民指說明經濟差 有嘆幾乎文化荒漠

武漢市文聯周一發布擬錄用人員公示，顯示報考武漢市文學藝術理論研究所（芳草雜誌社）的班宇、陳春成、王蘇辛三人，經現場資格復審、考試、體檢和考察及格，擬聘用為專業技術人員，崗位均為文學創作崗。排名第四的劉雪婷未獲錄用。

37歲的班宇曾用筆名「坦克手貝吉塔」出版小說集《冬泳》《逍遙游》，與雙雪濤、鄭執一同被稱為「東北文藝復興三傑」，多部小說均以1990年代東北下崗潮為背景，並曾擔任電視劇《漫長的季節》文學策劃。陳春成2020年出版首部小說集《夜晚的潛水艇》，獲《亞洲週刊》年度十大小說、第四屆寶珀理想國文學獎首獎等。

王蘇辛曾用筆名「普魯士藍」，出版小說集《再見，星群》《象人渡》《在平原》等，獲首屆「短篇小說雙年獎」。陳春成和王蘇辛均為「90後」。

有憂作家體制內難自由創作

多名新生代作家「考編」引發熱議。不少網民認為，他們在文學寫作上已算非常成功，毋需為生計發愁，卻依然努力進入編制，有人感歎「真是時代變了，市場化作家都要找鐵飯碗」、「考編制的人越多，說明當下的社會經濟越差」，有人則表示「現在幾乎文學荒漠了」。新浪微博帳號「黏膠纖維」留言：「編制決定了你能發表什麼。理解，但失望。」隨即有多人回應說，沒有編制，作品不能發表的，一樣不能發。

此外，幾名作品帶有一定地域特色的作家均非湖北人，考入武漢意味需遷至當地生活。

三人將入職的武漢市文學藝術理論研究所是武漢市文聯所屬二級事業單位，業務範圍包括各種文學研究和相關社會服務等，以及編輯、出版、發行《芳草》文學期刊等相關文藝產品。《芳草》原名《武漢文藝》，1974年創刊，2006年改版，是大型文學雙月刊。