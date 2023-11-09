吸境外投資者 北交所：正推進京港通

2023金融街論壇年會昨天開幕，本次論壇共設置22場活動，其間舉行的北交所首屆國際投資者推介會上，北交所總經理隋強說，截至當下北交所上市公司數量228家，總市值超過2700億元（人民幣，下同）。有超600萬的個人投資者，800餘支公募基金，以及社保基金、QFII（合格境外機構投資者）、RQFII（人民幣合格境外機構投資者）等多類投資者積極入市。

李永春也表示，境外投資者可以通過QFII渠道參與北交所投資。今年上半年北交所已和港交所簽署合作備忘錄，正式建立了「北+H」兩地合作上市的安排，未來北交所上市公司可到香港交易所上市。

動畫產業料成「投資藍海」

在平行論壇之一的文化金融論壇上，中國動畫學會會長馬黎稱，動畫不僅是新的經濟增長點，更是講好中國故事的最好載體；金融與動畫的結合，必將為文化強國建設做出更大貢獻。

馬黎預計，2023年中國動漫產業總產值將突破3000億元，他形容，作為面向大眾提供直接文化產品的泛娛樂形式和面向國民經濟發展的支柱文化產業，「動畫是一片投資藍海」。

明報記者 王佩凡