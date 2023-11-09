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習籲尊重網絡主權 「不搞網絡軍備競賽」

【明報專訊】2023年世界互聯網大會烏鎮峰會昨起在浙江烏鎮舉行3天，國家主席習近平昨向大會開幕式發表視像致辭，呼籲各方尊重網絡主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式，遵守網絡空間國際規則，不搞網絡霸權，不搞網絡空間陣營對抗和軍備競賽。「我們要深化交流、務實合作，共同推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。」

今年烏鎮峰會的主題是「建設包容、普惠、有韌性的數字世界——攜手構建網絡空間命運共同體」。新華社報道，習近平指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，如何解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑑，是我們共同面臨的時代課題。習近平表示，要倡導發展優先、安危與共、文明互鑑，構建更加普惠繁榮、和平安全、平等包容的網絡空間。他希望世界深化網絡安全務實合作，有力打擊網絡違法犯罪行為，加強數據安全和個人信息保護；妥善應對科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰等。

峰會發布世界中國互聯網報告

昨在烏鎮峰會上，《世界互聯網發展報告2023》和《中國互聯網發展報告2023》藍皮書正式發布。藍皮書由中國網絡空間研究院牽頭編撰，聚焦互聯網發展的新動態、新趨勢、新變化，回顧成就、總結經驗、分析形勢，試圖為全球互聯網發展與治理提供思想借鑑與智力支撐。

相關字詞﹕共同體 習近平 烏鎮峰會

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