習籲尊重網絡主權 「不搞網絡軍備競賽」

今年烏鎮峰會的主題是「建設包容、普惠、有韌性的數字世界——攜手構建網絡空間命運共同體」。新華社報道，習近平指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，如何解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑑，是我們共同面臨的時代課題。習近平表示，要倡導發展優先、安危與共、文明互鑑，構建更加普惠繁榮、和平安全、平等包容的網絡空間。他希望世界深化網絡安全務實合作，有力打擊網絡違法犯罪行為，加強數據安全和個人信息保護；妥善應對科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰等。

峰會發布世界中國互聯網報告

昨在烏鎮峰會上，《世界互聯網發展報告2023》和《中國互聯網發展報告2023》藍皮書正式發布。藍皮書由中國網絡空間研究院牽頭編撰，聚焦互聯網發展的新動態、新趨勢、新變化，回顧成就、總結經驗、分析形勢，試圖為全球互聯網發展與治理提供思想借鑑與智力支撐。