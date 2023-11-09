外媒：料「習拜會」成果審慎 難重大突破 共同社消息指15日會面 美媒：習此行安撫外國投資者

日本共同社引述一名美國高級官員稱，美國總統拜登下周二（14日）前往三藩市，計劃於15日與習近平舉行雙邊會談。中美正為會晤作最後準備。

中方仍未正式公布習近平出席APEC峰會。中國外交部發言人汪文斌昨在記者會表示，中美雙方都同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力。他又重申「通往三藩市不會是一馬平川，不能靠『自動駕駛』」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。

網上流傳一張美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會周日（5日）發出的邀請函，內容提到「中國高級官員及其部長級代表團」計劃在APEC峰會期間與美國商界成員共進晚宴。內文沒有明言出席的高級官員身分，僅表示該官員將在宴會上發表重要講話，由於安保原因，宴會的具體地址後續公布。

彭博：習料出席美商界晚宴

彭博社引述消息人士稱，習近平出席APEC期間，將與多間美國企業高層晚宴，預計數百人出席。報道指出，習近平訪美優先事務之一，是要安撫外國投資者。報道提及近期有調查顯示，基於地緣政治等因素，在華外國企業高層對在中國營商愈來愈憂慮。

網傳門票2000美元一張

有關晚宴活動同樣於15日舉行，由亞洲協會、外交關係委員會和美國商會共同主辦。主辦單位表示，門票需求量很大，建議有興趣的各方迅速回覆邀請。每張門票售價為2000美元。

「習拜會」若順利舉行，將是兩國領導人自2022年11月以來再次會晤。美聯社報道，中美元首的會面安排進展順利，不過華府預期，今次會晤不會在中美關係上取得重大突破。雙方僅會於會後作一些審慎聲明，兩國關係的根本分歧不變。過去數月，中美不斷有高層級官員互動，美國財長耶倫周四、周五將於三藩市與到訪的中國國務院副總理何立峰會談。

韓正：願與美方推進互利合作

中國國家副主席韓正昨日在新加坡出席第六屆創新經濟論壇開幕儀式時表示，最近中美之間開展一些重要高層接觸，提升國際社會對未來中美關係改善的正面預期。他又稱，世界很大，完全容得下中美各自發展、共同繁榮，「我們願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球挑戰」。

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