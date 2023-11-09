實驗室3醫學生患癌 中山二院：歡迎調查

均未滿30歲 衛健委：組織第三方查

據流傳的多個醫學生微信群組截圖，該實驗室有3名博士、1名博士後患癌，年齡均小於30歲，他們在實驗室做科研工作，屬於蘇士成教授團隊。其中一名學生確診後，隨即被導師踢出通訊群組。蘇士成前日對此回應，連稱3次「完全是造謠」。

中山二院昨通報，近年在乳腺腫瘤中心實驗室工作、學習過的人中，有3人患癌，其中兩名現為該院乳腺外科醫生，分別是黃某（女）10月確診胰臟癌，劉某（男）6月確診患有滑膜肉瘤，均已接受手術；另一外地來院進修者，已回原單位工作，今年在當地被診斷為乳癌。

網民質疑實驗試劑致癌

院方：癌症誘因複雜

院方強調「無在讀學生患癌」，又稱「針對將患癌與實驗室或者試劑接觸進行關聯的關切」，鑑於個體癌症發生的誘因極其複雜，誠摯歡迎有關部門組織第三方機構評估調查。院方提到，乳腺腫瘤中心實驗室2009年啟用，至今培養了200名以上學生。

據《齊魯晚報》報道，通告中罹患胰腺癌的黃某妹妹樂樂（化名）證實，患者拿到病理結果後，「不知道為啥」就被導師蘇士成踢出群聊。

實驗室拆設備 稱「例行消防檢查」

據公開資料，蘇士成團隊研究方向為免疫微環境、腫瘤免疫、免疫相關疾病，他昨正常出診。蘇是中山二院的主任醫師、院長助理，也是乳房腔鏡中心主任、中山醫學院免疫與微生物系主任。財新網發現相關團隊在中山大學廣州校區北校園的實驗室正拆除部分設備並搬離；工作人員對「第一財經」表示「只是例行的消防檢查」。

財新網引述一名北京三甲醫院醫生稱，從流行病學角度，要證實患癌與實驗室有關，需在患病人群的時空分佈上找到和實驗室的關聯，但實際上很難「嚴格確認」。協和醫學院教授王晨光撰文指出，目前已確定的致癌物，無論可誘發哪些類型的癌症，都難短時內發展為可檢測到的惡性腫瘤。國內尚無醫院或科研院所實驗室人員罹癌狀况的統計，也未有同類案例報告。