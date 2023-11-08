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鄂醫院出世紙售中介 「洗白嬰」遍全國 拘院長

【明報專訊】湖北襄陽一間醫院近日被舉報，涉嫌公開販賣出生證明予多地中介集團，為買來的小孩「洗白」身分，涉及的嬰兒遍佈全國十多省份。消息引起網絡輿論嘩然，官方昨（7日）通報，涉事醫院婦產科已停業整頓，院長被採取刑事強制措施。

網上物色客戶 約10萬元賣

綜合央視、「上觀新聞」等報道，打拐志願者上官正義周一（6日）在網上公開舉報，湖北襄陽健橋醫院販賣出生證明。他經過兩年的暗訪發現，該院院長葉有芝勾結多地中介團伙，並在社交平台公開發布辦理出生證資訊，物色客戶，販賣出生證明、疫苗本，為買來的小孩「洗白」身分。買證者只需提供身分資料，付費9.6萬元人民幣（院長收6.6萬，其餘由產房人員瓜分），院方就會根據正常生產流程，在醫院辦理建檔、產檢、住院、分娩等全套資料，然後辦理出生證明，全部過程最長7天完成。

院方也提供全國通用的疫苗接種本，打印乙肝及卡介疫苗注射紀錄、注射日期、疫苗生產廠家及疫苗批號。

打拐志願者「放蛇」揭發

上官正義此前曾「放蛇」醫院，據拍攝短片顯示，院長向他明確提到，即便產婦不入院，也能辦理住院紀錄，紀錄能在出生證明網、防疫網、分娩網（指官方電子政務系統）上查詢，能給一個虛擬的嬰兒辦理合法有效的出生證明。

襄陽市衛健委昨通報，政府工作專班6日晚間進駐涉事醫院，連夜詢問相關人員，並封存相關資料作進一步核查。目前，涉事醫院婦產科已停業整頓，相關責任人已被控制，醫院院長已被採取刑事強制措施，並接受調查。

上官正義亦表示，目前他掌握的販賣到各地的醫學證明，涉及全國十多省份和地區，數量驚人，數額龐大。襄陽市副市長、公安局長李新橋約見他，表示高度重視此案，提級偵辦。他已將自己掌握的證據提交相關部門，配合調查。

院長曾非法鑑定胎兒性別

悔過書求保醫師資格

根據13年前的公開報道，涉事的院長葉有芝，曾因非法鑑定胎兒性別被捕，當時她在悔過書上提到，唯一請求是「保留醫師資格」。2010年11月2日，襄樊市衛生監督局下達行政處罰決定書，對葉罰款4萬元。

公開信息顯示，襄陽健橋醫院前身是湖北省工業建築集團職工醫院，2011年完成改制成為一家民營醫院。公司法定代表為葉有芝。「上游新聞」引述襄陽市多名醫療系統人員稱，葉有芝在該市「口碑不好」，破壞醫療秩序，多名醫院工作人員曾聯合向主管部門，反映健橋醫院問題。

相關字詞﹕販賣人口 出生證明 打拐 拐賣兒童

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