晤澳總理 李強籲經貿避泛政治化 阿爾巴尼斯：奉一中政策 願對話妥善管控分歧

新華社報道，李強指出，中方願同澳方一道，進一步加強對話溝通，深化政治互信，妥善處理分歧；堅持市場原則，鞏固加強能礦等傳統領域合作，拓展綠色發展、數字經濟、科技創新等新興領域合作。

將商全面恢復暢通無阻貿易關係

雙方發布的《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》提到，兩國總理成功重啟中澳總理年度會晤，再次確認支持中澳全面戰略伙伴關係；澳方邀請中國領導人在雙方方便時訪問澳洲，中方對此表示歡迎。

兩國領導人同意繼續和拓展多個領域接觸，包括恢復中澳總理年度會晤、中澳外交與戰略對話、中澳戰略經濟對話、中澳部長級經濟聯委會及其他政府間對話機制。同意盡早在澳舉行中澳自貿協定聯委會會議等。恢復中澳氣候變化和能源領域對話，以及同意在互惠基礎上向旅遊、商務人員開放3至5年多次入境簽證等。

據阿爾巴尼斯辦公室發布的新聞稿，兩國總理將商討「全面恢復兩國自由暢通無阻的貿易關係」，以及「設法塑造一個和平、穩定和繁榮的區域與全球秩序」；澳中之間的分歧，在於澳方擔心北京向太平洋島國投射影響力，北京則對澳洲與美國和英國在印太地區組成安保聯盟抗中保持警惕。

台籲澳正視維護共同利益價值

對於澳洲總理訪問北京，台灣外交部昨呼籲，澳洲政府應適時向中國大陸傳達反對改變台海現狀立場，台灣盼澳洲在穩定與中國大陸關係的同時，仍應正視並維護與台灣的共同利益及價值。