何立峰今訪美 商兩國經濟關鍵問題 耶倫：務實經濟戰略 馭複雜美中關係

美盼會晤了解新渠道如何運作

應耶倫邀請，身兼中美經貿中方牽頭人的何立峰將於今日（8日）至12日訪問美國。美國財政部周一表示，耶倫、何立峰定於9日至10日在三藩市舉行會議，正式啓動中美10月推出的全新經濟與金融論壇。中美9月宣布成立經濟和金融兩個領域工作組，並於10月相繼召開首次會議。

路透社引述美國財政部一名高級官員表示，耶倫與何立峰的會晤並無具體成果要求，美方希望了解美中新的經濟溝通渠道如何運作，確保渠道不會「受到干擾」。耶倫還希望知道中國政府正考慮怎樣的內部經濟振興計劃，在何種情况下有可能改變政策。英國《金融時報》亦引述美財政部官員表示，兩天的會議將是雙邊經濟關係加強接觸階段的一部分，雙方都有機會真正「捲起袖子」，深入探討關鍵問題。

耶倫：經濟脫鈎後果災難 違國家利益

耶倫的文章指出，兩國有義務建立開放的溝通渠道，防止分歧升級為衝突，但不能局限於危機管理。「美國和中國加在一起佔全球經濟的40%。建設性的經濟關係不僅可以成為整體關係的穩定力量，還能造福兩國和其他國家的工人和家庭」。耶倫表示，「拜登總統和我一直清醒地認識到，要以務實的經濟戰略駕馭複雜的美中關係：既保護國家安全利益，又要尋求穩定和健康的經濟關係。我們將開展更加密集的外交活動，旨在進一步穩定兩國關係，並在關鍵問題上取得進展。」

耶倫表示，對華經貿政策的調整「目標不是引發私營部門無序、大規模地撤出中國」，「多樣化的供應鏈是必要的；經濟脫鈎將帶來災難性後果，並違背我們的國家利益」。她強調，「我們不應錯誤地沉溺於與中國的競爭」。耶倫還談到，她與何立峰最近牽頭成立的中美經濟和金融工作組，本周將再次召開會議。雙方將就宏觀經濟和金融發展情况交流信息，並將重點放在「能夠取得切實進展的具體高度優先的經濟議題上」。

何立峰行程將持續到12日，而亞太經合組織（APEC）領導人周（11日至17日）在三藩市舉行，其間11日將舉行高級別財金官員會議、高級官員會議，12日有財政部長會議。根據此前報道，美國總統拜登與中國國家主席習近平將出席16、17日期間的領袖峰會，並在此期間舉行會晤。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676