中美艦逼近南海太平島 台稱部署大噸位艦回島

《聯合報》報道，台灣在南沙太平島港測浚深及碼頭整修工程即將告一段落，港區防湧閘門安裝驗收妥當，就在工程驗收過程中，島周邊出現不尋常船影集結。

兩艦互喊話 沒進禁航水域

據太平島雷達與瞭望所知，3日上午，先有美海軍杜威號驅逐艦（DDG 105）航經太平島周邊12海里處水域，緊接解放軍驅逐艦出現在太平島岸上肉眼可視的數里內位置。到下午太平島周邊也出現大批形似漁船但甲板無魚網作業的民兵船，集結太平島周邊。經監聽CH16國際海事緊急通訊頻道，美中船艦雙方互相喊話。

太平島周邊適用6000米禁航水域，中美相關船舶雖未進入該限制水域範圍，但因船艦逼近島周邊，島上下令提升警戒，海巡與駐島軍方密切關注周邊海域情勢發展，回報海巡鎮海指揮所，並透過海軍聯成系統通報即時戰情，情勢一度緊張。

台：有效監偵 美：航行自由

海巡署回應表示，南沙太平島周邊海域船舶動態，海巡署偕同台國防部均能有效監偵，對各項狀况備有應對方案，且依現有能量可有效應處各種突發狀况。

美國第七艦隊公共事務司令3日對外表示，杜威號驅逐艦遵循國際法，在南沙群島附近執行航行自由行動，主張航行權利和自由；杜威號當天在相關海域無害航行。

針對3日太平島海域齊聚美軍與大陸艦艇，台國安局長蔡明彥昨在台立法院外交國防委員會回應表示，考量與周邊國家水域重疊，在太平島應用的不只是12海里概念，還有6000米禁限制水域；蔡並稱掌握確切船位，但相關情資涉及機密，若進入12海里，都會通報外交部，作必要處理。

蔡明彥指，目前島上約有180人至200人駐守，台國安局亦有分析解放軍在太平島附近活動樣態，包括高、中、低強度等不同狀况的因應方案，海巡署仍有例行太平島巡弋航次，海巡署興建3000噸巡防艦後會陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。