風雪襲氣溫跌 北方多地「一夜入冬」

河北省氣象台昨上午11時發布寒潮藍色預警信號。受冷空氣影響，昨上午8時相較於前一天同一時刻，多地氣溫降幅達5℃至10℃左右，降溫後，河北中南大部分在6℃左右，而西北部在冰點以下，河北張家口北部更低，在零下10℃以下，最低的張北縣為零下12.7℃。民眾直呼「一場雨就入冬了」。

據中央氣象台昨最新預警，一場冷空氣正逼近。5日至7日，強冷空氣將陸續影響中東部大部分地區，東北、江淮等部分地區氣溫劇烈下降，降溫幅度將達12℃至14℃，部分地方降溫或逾16℃。同時，大範圍雨雪天氣仍將持續，東北部分或現極端降雪。

「中國天氣網」也表示此輪降雪內蒙古、遼寧、沈陽、吉林、黑龍江部分地區，積雪將達到10厘米至20厘米，黑龍江東部在30厘米以上。東北地區網民也紛紛在社交媒體上傳他們在大風出行時的窘態圖片，有人被風吹着走，還有人連連摔倒。

黑龍江省氣象台昨下午4時30分繼續發布暴雪紅色預警信號，部分地區除降雪外，還伴有道路結冰、風吹雪、雪阻、能見度低。同時截至6日下午3時，黑龍江省內25條高速公路中，15條因天氣原因全線收費站封閉，10條高速公路部分收費站封閉或限速限行。

前天晚上，隨着冷空氣影響長三角地區，多地出現大雨或暴雨天氣，氣溫「一夜驟降」。