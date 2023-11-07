中澳破冰回暖 有澳媒積極熱議

澳洲廣播公司（ABC）近幾日大篇幅詳細報道阿爾巴尼斯訪華細節，其中文網站半版都是相關內容。內有報道轉載悉尼大學中國研究中心主任、中國政治學教授古德曼（David S G Goodman）撰寫的文章，稱「阿爾巴尼斯將於本周末開始訪問北京，這應是一個值得歡迎的信號，因為這標誌着兩國將採取另一種方式，而不再是2017年以來澳中關係中赤裸裸的敵意」。

ABC引述中澳兩國人士對阿爾巴尼斯歷史性訪問中國表示歡迎，期望他此次訪華能讓「兩國關係朝着正確的方向發展」。

相較於澳洲媒體的積極態度，美國媒體的態度冷淡。「美國之音」報道文章談及澳英美三邊安全伙伴關係（AUKUS）、台灣海峽議題、南海局勢主張、人權案件等。尤其提到澳籍華裔作家楊恆均的案件「需要得到解決」，阿爾巴尼斯此行也將談論楊恆均的人權、拘留性質及缺乏透明程序等情况。

《紐約時報》分析表示，中澳兩國「和解正在取得進展，但仍有限度。」文章指出，「阿爾巴尼斯訪華代表着兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。中國的迫脅性關稅正在消失。澳洲的對華言論已經軟化。但焦慮和安全擔憂依然存在。」