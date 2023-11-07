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晤澳總理 習：推全面戰略伙伴關係 各領域交流恢復 阿爾巴尼斯稱會談建設性

【明報專訊】在北京昨日蕭瑟寒風中，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）結束上海進博會行程抵京。參訪天壇之後，阿爾巴尼斯與中國國家主席習近平會晤，探索兩國進一步合作。習近平表示，今年是惠特拉姆總理訪華50周年，阿爾巴尼斯這次訪問可以說是承前啟後、繼往開來。在雙方共同努力下，中澳兩國恢復各領域交流，走上了改善發展關係的正確道路。他另強調，「我們要推動中澳全面戰略伙伴關係，不斷向前發展。」

遊北京天壇 指兩國50年來變化大

阿爾巴尼斯和澳外長黃英賢昨在中國駐澳大使肖千陪同下，參觀了北京天壇。阿爾巴尼斯在社交媒體X的個人帳戶上分享多張參觀天壇的照片，並發文稱「50年前，高夫‧惠特拉姆成為首位訪華的澳洲總理。自從他參觀北京的天壇以來，已經發生了很大變化。但不變的是，我們兩國之間的接觸仍然很重要」。

昨下午，習近平與阿爾巴尼斯在北京人民大會堂會晤，這是兩人在去年G20峰會舉行會談後第二次正式會晤，也是阿爾巴尼斯此次訪華的重點之一。阿爾巴尼斯在開場白中表示，澳中兩國的牢固關係「將對未來產生益處」。

致辭中阿爾巴尼斯感謝習近平對他的熱烈歡迎，這是他第七次訪華，也是他擔任總理職務後首次正式訪問中國。阿爾巴尼斯說：「我們在過去這段時間推進兩國關係方面，實現的積極進展是不容置疑的。」

中新社報道，習近平高度評價阿爾巴尼斯訪華，「現在我們又開啟了中澳關係新的50年，你這次訪問可以說是承前啟後，繼往開來」，中澳關係走上了改善發展的正確道路。習近平在發言中強調：「我們要推動中澳全面戰略伙伴關係，不斷向前發展。」

「走上改善發展的正確道路」

習近平表示，中國的發展離不開世界，世界的發展也需要中國。「小院高牆」「脫鈎斷鏈」，或者「去風險」，本質上都是保護主義，違背市場規律、科技發展規律，也違背人類社會發展潮流。中國奉行互利共贏的開放戰略，推動構建新發展格局，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，這將為包括澳洲在內的世界各國帶來前所未有的機遇。

另據澳洲廣播公司（ABC）中文網報道，阿爾巴尼斯指出，「50年來，兩國關係發生了變化。中國變了，澳洲變了，兩國關係也變了。兩國所在的地區也出現戰略競爭。但澳洲對待中國與其處理所有國際關係一樣，保持一致，保持尊重，以及直截了當，並通過外交解決問題。」同時，阿爾巴尼斯再次強調澳洲政府對華關係的原則——「在能合作的地方合作，在必要的地方保持分歧」。

談到與習近平的對話，阿爾巴尼斯說：「我與中國和習主席的接觸是積極的。雙方的接觸是建設性的。他從未對我說過任何沒有做到的話。這是與人打交道的積極方式。」

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相關字詞﹕中澳關係 習近平 訪華 阿爾巴尼斯

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