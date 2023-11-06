1月內5地換省委副書記

【明報專訊】河南、江蘇兩省近日相繼迎來新任省黨委副書記。近一個月內，包括河南、江蘇、吉林、浙江及西藏在內的至少5省均有新任副書記產生。
據《河南日報》報道，中共中央前日批准：孫梅君任河南省委委員、常委、副書記。公開資料顯示，孫梅君生於1965年7月，四川開江人，二十屆中央候補委員。她曾任國家食品藥品監督管理總局食品安全總監兼任綜合司司長等職，2017年獲任國家食品藥品監督管理總局副局長、黨組成員，副部級幹部。
2018年機構改革後，孫梅君出任國家市場監督管理總局黨組成員、副局長。2020年，孫梅君出任北京市委常委、統戰部部長，2021年任北京市委常委、組織部部長，直至此番跨省調任河南。
另外，11月3日，經中共中央批准：沈瑩任江蘇省委副書記。沈瑩生於1965年5月，河南羅山人，二十屆中央候補委員。她曾任國務院國資委副主任、黨委委員、總會計師等職，於2018年任黑龍江省副省長、組織部部長，黑龍江省委常委、常務副省長。2022年12月，沈瑩跨省履新江蘇省委常委。
除了前述兩省，今年10月，吉林省委常委、統戰部部長吳海英任吉林省委副書記；浙江省委常委、杭州市委書記劉捷任浙江省委副書記；西藏自治區黨委常委、政法委書記劉江任西藏自治區黨委副書記。此外，原任山東省委副書記、青島市委書記陸治原，已於近日調任民政部黨組書記。