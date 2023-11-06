澳總理：自身利益出發與華接觸 必要時持異見

進博會致辭 次序排外國政要之首

阿爾巴尼斯昨日出席了在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會，並在國務院總理李强發表主旨演講後致辭，次序為外國政要之首。法新社報道，阿爾巴尼斯表示，「國家之間建設性的經濟交流有助於建立關係……這就是為什麼我領導的政府將繼續與中國進行建設性合作。」

稱經濟互補推動中澳「成熟關係」

阿爾巴尼斯將在中國停留4天，其間訪問上海和北京。阿爾巴尼斯政府尋求與中國建立更友好的關係，同時也抵制北京在太平洋地區日益增長的影響力。阿爾巴尼斯昨表示，亞太地區的發展是「我們看到未來的鏡子」，「澳中關係是這一切的關鍵」。他形容北京和坎培拉之間關係「成熟」，「受到我們經濟互補的推動」。

另據「澳洲廣播公司」（ABC）中文網消息，抵達上海後，阿爾巴尼斯參加了由中國國務院總理李强主持的第六屆中國國際進口博覽會歡迎晚宴。

阿爾巴尼斯在出席宴會後說：「作為7年來首位到訪的澳洲總理，來到這裏真是一件很美好的事情。」阿爾巴尼斯還稱，「我們必須在能合作的地方與中國合作，在必要的地方與中國保持分歧，從國家利益出發保持來往。」他同時表示，「與我們的主要貿易伙伴進行積極、建設性、開放和相互尊重的對話符合澳洲的利益。」

阿爾巴尼斯將於今天在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平。阿爾巴尼斯此前透露，在與中國領導人的會晤中，將提出關切在囚澳洲華裔作家楊恆均、人權議題、中國南海軍事活動及更廣泛的地區穩定問題。