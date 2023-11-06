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致函進博 習：讓中國大市場世界共享 李强允放寬市場准入 發揮滬對外開放重要作用

【明報專訊】第六屆中國國際進口博覽會（進博會）昨起在上海召開。國家主席習近平在致信中強調，將堅定推進高水平開放，讓中國大市場成為世界共享的大市場。國務院總理李强出席開幕式時指出，將進一步放寬市場准入，發揮上海在對外開放中重要作用。

這是進博會疫後首次全面恢復實體辦展，有154個國家、地區和國際組織的來賓，超過3400家參展商和39.4萬名觀眾註冊報名。企業展面積約36.7萬平方米，參展的世界500強和行業龍頭企業數達289家，均為歷屆之最。

疫後首實體展 規模六屆之最

據新華社報道，習近平在賀信中指出，2018年以來，進博會成功舉辦5屆，依託中國大市場優勢，發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作平台功能，對加快構建新發展格局和推動世界經濟發展作出積極貢獻。同時，習近平強調，中國始終是世界發展的重要機遇，將堅定推進高水平開放，持續推動經濟全球化朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。希望進博會加快提升構建新發展格局的窗口功能，以中國新發展為世界提供新機遇；充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場。

李强在主旨演講時稱，中國將打造自由貿易試驗區、海南自由貿易港等更多高能級開放平台，進一步放寬市場准入，依法保護外商投資權益；同時更好發揮上海在對外開放中的重要作用，推進上海自由貿易試驗區高水平制度型開放，並在上海建設「絲路電商」合作先行區。李强強調，中國一直樂於分享中國市場機遇，將積極擴大進口，推動貨物貿易和服務貿易協調發展。

進博會開幕之際，新華社也發表題為「堅持對外開放 實現互利共贏」的通訊報道，從「越辦越好，踐行開放合作堅定承諾」、「擁抱世界，與各國共享中國新機遇」、「共促開放，為全球發展作出新貢獻」3方面介紹進博會的準備情况。

報道指出，前5屆進博會，131個國家和國際組織參加國家綜合展，首發新產品、新技術、新服務約2000項，累計意向成交額近3500億美元。本屆進博會齊聚全球十五大整車品牌、十大工業電氣企業、十大醫療器械企業、三大礦業巨頭、四大糧商、五大船運公司等頭部企業。境外組展機構組織約1500家中小企業參展，數量和面積較上屆增長近四成。圍繞能源低碳及環保技術、農作物種業、集成電路、時尚潮流、保健等熱點領域推廣新產品、新技術、新服務。

69國參「國家展」 64帶路國

本屆進博會共有69個國家和3個國際組織亮相「國家展」，涵蓋了發達國家、發展中國家和最不發達國家，共有64個共建「一帶一路」國家。尼泊爾參展商弗蘭克在接受央視採訪時稱：「參展讓我打開了中國的大門，效果每年比每年好，以前不知道去哪裏接訂單，我們現在的訂單，太忙了。」

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相關字詞﹕上海 參展商 賀信 習近平 進博會

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