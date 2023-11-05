藍白整合拉抬 民意飄忽未有定數 綠營民調首現下滑迹象 學者：翻盤難度不小

過去一周，多份台灣不同機構的最新民調結果均顯示，綠營的支持度出現下滑跡象。根據美麗島電子報的最新民調，若藍白合「侯柯配」（國民黨侯友宜正、民眾黨柯文哲副搭配）對決民進黨「賴蕭配」，支持度分別為46.1%、36.8%。若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為47.4%、35.3%。顯示藍白合作，不論誰正誰副，都將勝出。

而如果藍白各自參選，「三腳督」情况下，賴清德33.7%、侯友宜24.6%、柯文哲23.9%。「四腳督」情况下，賴32.5%、侯21.9%、柯20.4%、鴻海創辦人郭台銘5.3%。台灣民意基金會民調也顯示，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭的情况下，分別獲得的支持度依序為29.7%、25.6%、21.1%。郭台銘加入戰局，賴清德支持度為26.5%、柯文哲21.7%、侯友宜20.2%、郭台銘12.4%。

逾六成認同大選是選「戰爭與和平」

賴清德支持度在8月一度突破4成，選戰打得按部就班。他9月起陸續分不同主題，提出6場「國家希望工程」政策發表會，月底雖受「進口蛋」風波影響，民調略有下調，隨後又回升。一路坦途卻被10月中殺出的「藍白合」阻斷，力銷政綱未顯現效果，民調反而走下坡，今年3月以來首度跌破3成。

飄忽的民意未有定數，惟支持「政黨輪替」一直以來是「最大公約數」，在各個時期民調結果中企穩。此外，俄烏戰爭、以巴衝突相繼而來，ETtoday新聞雲上月底的民調顯示，有65.9%受訪者表示擔心台海發生戰爭，認同2024總統大選是「戰爭與和平選擇」的受訪者有63.9%。針對「當選總統會使兩岸關係更緊張的候選人是誰？」54.0%受訪者認為是賴清德，8.9%認為是侯友宜，8.4%認為是柯文哲。

藍白整合從「誰正誰副」互不相讓，到各表願意協商，再相互拋出方案並向對方下通牒，之後不斷來回攻防，雙方若即若離，似有默契不撕破臉，讓大戲得以連續演出。

「藍白合」是否可行，外界仍有很多疑問。不過議題本身已對民進黨形成壓力。此前綠營對藍白整合一直持觀望態度，在媒體前被問到這一話題，賴清德也多次僅用「空」一字來回應，批評雙方沒有實際的政治理念合作，更像是權位分贓。疊加趙天麟事件後，賴清德也不得不下場喊話，稱「最希望藍白合的是中國共產黨」、「藍白立會過半，台灣必然門戶洞開」。

綠營立委攬陸女 違「抗中」形象

近來民進黨爭取連任的立委趙天麟曝出婚外情，對綠營選情造成相當衝擊，原因在於其身為立法院外交國防委員會委員，婚外情對象卻是背景神秘的陸籍女子。除了趙天麟自身任職的合理性受到質疑，更有違民進黨長期樹立的「抗中」形象，進而影響到綠營整個立法委員選舉。而圍繞藍白近期協商後的表態，不難看出，雙方都將焦點優先放在了立法院的選情，力爭1+1能夠使立會「席次最大化」。

民進黨立會過半希望渺茫

台灣現任總統蔡英文2016年當選以來，都是由民進黨完全執政。然而今次綠營的政黨支持度大不如前。台灣立法院現設有113名立法委員，其中不分區立委由獲得5%以上選票的政黨依得票比率選出。根據Newtalk新聞網民調結果顯示，國民黨政黨票支持度以36.85%對比民進黨的26.16%，多出超過10個百分點，並且持續佔優。民進黨在2024大選想再度「立會過半」的希望愈來愈渺茫。

不想刺激藍白合 綠營未出手

究竟「藍白合」是否翻轉了2024總體選情，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆對本報分析指出，在台灣社會多數民眾希望政黨輪替的背景下，一些藍軍基本盤確在見到「藍白合」有望增加勝率後，選擇回歸，造成民調支持度的上揚。他也提醒，對比2020年綠營打出「牽手護台灣」、「抗中保台」這樣刺激基本盤回歸的口號，今屆選舉，綠營其實還未採取凝聚基本盤的動作。其原因是，在「藍白合」未有定論之前，民進黨不想刺激雙方合作的進一步發展。不過可以肯定的是，「一旦藍白合完成，綠營一定會出手」。

倘藍白合破產 難實現政黨輪替

劉兆隆以2008年政黨輪替時的選舉結果為例，「當年民進黨慘敗，得票率還有41%」。他推估經過十多年島內政治生態變化，如今綠營的基本盤不會低於該數，「只會更高」，大概在43%到45%區間。若賴清德陣營後期發力谷票，將是一個可觀的數字。

反觀國民黨2020年韓國瑜38%的得票率，堪稱藍營「天花板」，也顯示基本盤大致情况。今屆柯文哲加入選戰，令藍營基本盤一部分流向民眾黨，民調無法再超越38%；同時，柯文哲亦分走一部分綠營選票，「兩邊流失的加起來，差不多就是柯文哲20%多的支持度」。

劉兆隆認為，參照2000年國民黨連戰、民進黨陳水扁、無黨籍宋楚瑜（選後創立親民黨）參選的局面，可見3組候選人參選時，當選的門檻大概在38%得票率左右（陳水扁當年得票率為39.3%）。因此，若「藍白合」破產，侯柯分裂，恐怕難以實現政黨輪替的訴求。

郭支持度新低 仍可致選情翻轉

至於上周剛剛遞交連署書的郭台銘，支持度在4個月間腰斬，來到僅有個位數7%至8%新低。不過劉兆隆指出，郭台銘仍是「具有破壞性的關鍵少數」，如上所推估的幾組參數，加上或減少7%到8%，都可能造成選情的翻轉。

明報中國組

（台選觀察）