朱立倫倡藍白合參考日德模式 柯堅持比民調

朱立倫公布兩項「藍白合」方案，其一是參考日本自民黨總裁選舉，民調結果比例佔一半，另一半計入藍白立委參選人投票。另一方案則參考德國選舉方式，候選人組合的民調、政黨支持度民調各佔一半。不過都遭到柯文哲拒絕，他堅持要通過比民調來決定正副總統組合。中央社報道，朱立倫昨透露柯文哲曾支持日本模式，但後來又變了。

曾稱與副手合影 柯辦改口「備案」

本月20日起，中選會開始受理總統副總統選舉人登記，民眾黨競選總幹事黃珊珊前晚表示，下周有安排柯文哲與副總統參選人拍照，19日有競總成立大會，還要準備不分區立委文宣，民眾黨的選務不可能停。有關說法引起外界關注民眾黨是否「已決定副手」，黃珊珊昨改口稱只是「必須準備所有可能的備案」。

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部昨舉行成立造勢活動，出席活動的台灣總統蔡英文評論「藍白合」稱，只是在討論權位分配、利益結合。

國民黨總統參選人侯友宜也在台北誓師，前總統馬英九、朱立倫、前高雄市長韓國瑜等集體站台，現場湧入逾萬支持者。