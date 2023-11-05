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朱立倫倡藍白合參考日德模式 柯堅持比民調

【明報專訊】台灣2024年大選藍白整合陷入僵局，國民黨主席朱立倫前日提出以日本、德國模式決定「藍白合」總統參選人，但再遭民眾黨總統參選人柯文哲拒絕，柯辦更放言下周要安排柯文哲與副手合影。藍營15名地方縣市執政首長昨發表共同連署，全力支持黨中央所提出的方案，期盼藍白盡快組隊。

朱立倫公布兩項「藍白合」方案，其一是參考日本自民黨總裁選舉，民調結果比例佔一半，另一半計入藍白立委參選人投票。另一方案則參考德國選舉方式，候選人組合的民調、政黨支持度民調各佔一半。不過都遭到柯文哲拒絕，他堅持要通過比民調來決定正副總統組合。中央社報道，朱立倫昨透露柯文哲曾支持日本模式，但後來又變了。

曾稱與副手合影 柯辦改口「備案」

本月20日起，中選會開始受理總統副總統選舉人登記，民眾黨競選總幹事黃珊珊前晚表示，下周有安排柯文哲與副總統參選人拍照，19日有競總成立大會，還要準備不分區立委文宣，民眾黨的選務不可能停。有關說法引起外界關注民眾黨是否「已決定副手」，黃珊珊昨改口稱只是「必須準備所有可能的備案」。

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部昨舉行成立造勢活動，出席活動的台灣總統蔡英文評論「藍白合」稱，只是在討論權位分配、利益結合。

國民黨總統參選人侯友宜也在台北誓師，前總統馬英九、朱立倫、前高雄市長韓國瑜等集體站台，現場湧入逾萬支持者。

相關字詞﹕台灣大選2024

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