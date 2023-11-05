中美首輪海事磋商 同意對話控局勢

據中國外交部官網昨日公布，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，與美國國務院東亞局助卿幫辦、中國事務協調員蘭伯特（Mark Lambert）共同主持會議。兩國涉海部門和國防部代表參加。

中方促美停撐南海當事國「挑釁」

聲明提到，雙方圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

中國闡述了在涉海問題上的政策立場，對美國加大地區軍事部署、針對中方頻繁開展抵近偵察、慫恿支持南海當事國「侵權挑釁」等表達嚴重關切。中方敦促美國切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入地區國家海上爭議，為地區和平穩定發揮建設性作用。

美國國務院的聲明稱，此次會議內容涵蓋一系列海事問題，包括中國和其他國家存在爭議的南中國海和東海問題。美方在會上對中國在南海進行「危險和非法」行為表示擔憂，包括上月22日阻撓菲律賓在仁愛礁執行補給任務，及10月24日「不安全」攔截美國軍機事件。

美：關切中方南海「危險行為」

聲明提及，此次會談是「雙方保持溝通渠道開放和負責任管控中美關係努力的一部分」，美國重申要恢復軍事溝通渠道，避免溝通不暢和誤解。

中美各領域對話近期逐漸恢復，中國外交部昨通報，外交部政策規劃司長苗得雨本月1日在維也納同美國國務院政策規劃司長艾哈邁德舉行中美外交政策磋商。