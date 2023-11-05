拆局：澳洲擬扮演地區「中間角色」 中美之間尋發展

中澳關係在澳洲前總理莫里森政府期間一度低迷。2018年，澳洲禁止華為參與5G網絡建設競標，次年批評北京打壓香港抗議者，2020年要求對新冠病毒溯源進行獨立調查。中國則從貿易方面反擊，澳洲煤炭、酒類、大麥和牛肉的對華出口均大受影響。

阿爾巴尼斯去年5月上台以來，一直致力於緩解澳中緊張關係。他上月底訪美期間就直言，雖然澳中政治制度不同，澳洲仍可通過審慎的外交政策來推進其戰略利益。同時，鞏固澳美同盟也是重要命題，上台不到兩年，阿爾巴尼斯已與美國總統拜登進行了九次會面。

中澳關係好轉 無損與美合作

亞洲協會政策研究所高級研究員莫德（Richard Maude）分析稱，中澳兩國近期在貿易領域的解凍代表着幾年前的關係低點已出現逆轉，但這種轉變不會損害澳洲與美國的合作。「澳洲在印太安全問題上的立場，以及在維護地區平衡的作用沒有變化。」

澳洲國內對強化澳美同盟一事亦存在不同意見，洛伊國際政策研究所所長羅杰文（Sam Roggeveen）在其著述中呼籲，澳洲應該重新思考當前的外交和國防政策共識，不要過度依賴與美國的安全同盟關係。

專家籲澳勿過度依賴與美同盟

有分析認為，澳洲正試圖扮演地區的「中間角色」。亞洲協會政策研究所中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）撰文表示，澳洲屬於中等強國的地位，「其外交政策往往受制於無法控制的地緣政治力量」，目前指的是美國和中國。

澳洲擔心中國將取代美國成為印太主導力量，中國的發展帶來了巨大的經濟利益，但也帶來了挑戰。

明報記者