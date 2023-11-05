澳總理抵滬 踏出「非常積極一步」 外媒：中澳關係已回穩 會向中方強調貿易是穩定關係支柱

阿爾巴尼斯昨晚在社交平台「X」（前稱Twitter）發布抵達上海的相片，並配文表示「很高興來到上海，這是澳洲總理自2016年以來首次訪華。我期待在未來幾天，繼續我們兩國之間的對話。」現場相片和短片顯示，停機坪上鋪有紅地氈，一名小女孩向剛下機的阿爾巴尼斯獻花，澳洲駐華大使傅關漢和中國駐澳大使肖千在機場等候歡迎。

李強昨在上海歡迎來華出席第六屆中國國際進口博覽會（進博會）的各國來賓，包括阿爾巴尼斯，眾人並在黃浦江邊的進博會標誌前合影，背景是東方明珠塔。他們今日將出席進博會開幕式，阿爾巴尼斯並參觀澳洲企業攤位，這次展會有超過200間澳洲公司參展。

已見李強 明晤習近平趙樂際

路透社引述阿爾巴尼斯出訪前在澳洲達爾文市（Darwin）表示，「這是七年來首次訪問我們的主要貿易伙伴，這是非常積極一步，我期待在訪問期間與習近平主席和李強總理有建設性的討論和對話。」澎湃新聞報道，同機抵達的還有澳洲參加進博會的參展商等。澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與貿易部長法雷爾（Don Farrell）一同訪華。報道指，阿爾巴尼斯明天分別與國家主席習近平及全​​國人大委員長趙樂際會晤，並在7日與國務院總理李強舉行會談，並共進午餐。

隨着中澳關係回暖，阿爾巴尼斯這次訪問被視為「破冰之旅」。澳洲工商理事會全球參與委員會主席史密斯（Warwick Smith）稱，阿爾巴尼斯今天向500名商界人士發表演講時，將強調雙邊貿易的互補性。

料談貿易關稅 關注澳籍囚犯

澳洲特別廣播服務公司（SBS）4日指，預計阿爾巴尼斯此行與中方討論的第一個重點是貿易關稅，即讓貿易戰降級。中方之前已取消部份針對澳洲產品如大麥的關稅，阿爾巴尼斯似乎也有信心中國將完全取消針對澳洲葡萄酒的關稅。另兩個重點包括在中國被囚的澳洲公民及人權議題，阿爾巴尼斯已向澳洲華裔作家楊恆均的兒子承諾，會向中方提出楊恆均的困境。

澳外長談南海 稱各國應守聯國公約

《悉尼先驅晨報》4日引述黃英賢指出，澳中領袖即將舉行會談，反映澳洲政府可以在不犧牲貿易等核心利益上，與中國建立穩定的關係。而在南海問題上，她表明所有國家應當遵守聯合國海洋公約，發生意外不符合區內穩定及和平利益。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676