澳總理抵滬 踏出「非常積極一步」 外媒：中澳關係已回穩 會向中方強調貿易是穩定關係支柱

【明報專訊】澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）昨晚6時許乘專機抵達上海虹橋機場，正式展開為期4天的對華官式訪問，也是7年來澳洲總理首次訪華，他當晚隨即會見了中國國務院總理李強。阿爾巴尼斯啟行前表示，這次訪華是「非常積極一步」。外媒報道指，中澳緊張關係已恢復平穩，阿爾巴尼斯此行將向中方強調，貿易是穩定關係的支柱。
阿爾巴尼斯昨晚在社交平台「X」（前稱Twitter）發布抵達上海的相片，並配文表示「很高興來到上海，這是澳洲總理自2016年以來首次訪華。我期待在未來幾天，繼續我們兩國之間的對話。」現場相片和短片顯示，停機坪上鋪有紅地氈，一名小女孩向剛下機的阿爾巴尼斯獻花，澳洲駐華大使傅關漢和中國駐澳大使肖千在機場等候歡迎。
李強昨在上海歡迎來華出席第六屆中國國際進口博覽會（進博會）的各國來賓，包括阿爾巴尼斯，眾人並在黃浦江邊的進博會標誌前合影，背景是東方明珠塔。他們今日將出席進博會開幕式，阿爾巴尼斯並參觀澳洲企業攤位，這次展會有超過200間澳洲公司參展。
已見李強 明晤習近平趙樂際
路透社引述阿爾巴尼斯出訪前在澳洲達爾文市（Darwin）表示，「這是七年來首次訪問我們的主要貿易伙伴，這是非常積極一步，我期待在訪問期間與習近平主席和李強總理有建設性的討論和對話。」澎湃新聞報道，同機抵達的還有澳洲參加進博會的參展商等。澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與貿易部長法雷爾（Don Farrell）一同訪華。報道指，阿爾巴尼斯明天分別與國家主席習近平及全國人大委員長趙樂際會晤，並在7日與國務院總理李強舉行會談，並共進午餐。
隨着中澳關係回暖，阿爾巴尼斯這次訪問被視為「破冰之旅」。澳洲工商理事會全球參與委員會主席史密斯（Warwick Smith）稱，阿爾巴尼斯今天向500名商界人士發表演講時，將強調雙邊貿易的互補性。
料談貿易關稅 關注澳籍囚犯
澳洲特別廣播服務公司（SBS）4日指，預計阿爾巴尼斯此行與中方討論的第一個重點是貿易關稅，即讓貿易戰降級。中方之前已取消部份針對澳洲產品如大麥的關稅，阿爾巴尼斯似乎也有信心中國將完全取消針對澳洲葡萄酒的關稅。另兩個重點包括在中國被囚的澳洲公民及人權議題，阿爾巴尼斯已向澳洲華裔作家楊恆均的兒子承諾，會向中方提出楊恆均的困境。
澳外長談南海 稱各國應守聯國公約
《悉尼先驅晨報》4日引述黃英賢指出，澳中領袖即將舉行會談，反映澳洲政府可以在不犧牲貿易等核心利益上，與中國建立穩定的關係。而在南海問題上，她表明所有國家應當遵守聯合國海洋公約，發生意外不符合區內穩定及和平利益。
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