商務部長晤美光總裁 歡迎續深耕中國市場

中國今年3月宣布對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查，5月發布結果稱，審查發現美光對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全，禁止國內信息基礎設施企業採購。美光今年6月一份文件顯示，公司來自中國客戶的銷售額中，約一半營收可能受到上述禁令影響。

商務部網站昨公布王文濤與梅赫羅特拉會面的消息，王文濤表示中國堅定不移推進高水平對外開放，不斷優化外商投資環境。梅赫羅特拉介紹美光科技公司業務發展情况，表達持續擴大在華投資的意願。

美制裁3涉俄中企 中方：反對泛化國安

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四在位於華盛頓的亞洲協會演講時重申，中美經濟完全脫鈎「根本不現實」，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性以及該地區與中國的深層經濟聯繫。美國之音引述耶倫關於拜登政府印太經濟戰略的演講表示，美國尋求與中國的經濟聯繫「去風險化和多樣化」，但這不是為了遏制中國增長。

與此同時，美國政府2日以涉俄為由制裁逾200個實體及個人，以打擊俄羅斯規避制裁的能力及其能源和自殺式無人機行業，其中包括3間中企。中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓中國企業。