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以巴作例 習：偏袒一方會令衝突升級 晤德總理 盼齊維護公平市場自由貿易

【明報專訊】國家主席習近平昨（3日）分別會晤德國總理朔爾茨、希臘總理米佐塔基斯，希望促進雙邊及中歐關係發展。習對朔爾茨說，中德不僅要發展好雙邊關係、做合作共贏的表率，更要捍衛國際秩序和多邊主義，攜手應對全球性挑戰；他針對以巴衝突指出，擠壓別國安全空間，片面袒護一方，都會導致地區失衡、衝突升級。

新華社報道，習近平與朔爾茨舉行視像會晤時強調，當前國際形勢正在發生很大變化，地緣衝突加劇，經濟復蘇乏力，冷戰思維回潮。中國將歐洲視為全面戰略伙伴和多極化中的重要一極。希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則，同中方一道，維護公平市場競爭和自由貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

德總理：願推歐中關係積極發展

朔爾茨表示德方願推動歐中關係積極發展，他並介紹了德方對以巴衝突和烏克蘭危機的看法，表示希望同中方保持密切溝通。

習近平指出，無論是以巴衝突還是烏克蘭危機，「要從根子上解決」，需要對安全問題進行更深入思考。擠壓別國安全空間，片面袒護一方而忽視另一方的正當訴求，都會導致地區失衡，引起衝突擴大升級。中歐應該致力於調解衝突、緩和緊張，為促進地區和平與發展發揮積極作用。

同日，習近平在人民大會堂會見來華正式訪問的希臘總理米佐塔基斯。習近平指出，今年是中歐建立全面戰略伙伴關係20周年，中歐關係關乎中歐人民福祉，關乎世界和平、穩定、繁榮。中歐關係的良好發展離不開獨立自主、相互尊重、互利合作。中方願同歐方一道，堅持正確相互認知，聚焦共識，把握方向，全面激活各領域互利合作。希望希臘繼續為此發揮建設性作用。

希臘總理讚中方在國際事務持公正立場

米佐塔基斯表示高度贊賞中方在國際地區事務中秉持的公正立場，願同中方密切多邊協作，願成為歐中合作的橋梁。

國務院總理李強當天在人民大會堂舉行儀式，歡迎米佐塔基斯訪問，兩人隨後舉行會談。李強指中方願同希方繼續高質量共建「一帶一路」，建設和運營好比雷埃夫斯港項目。米佐塔基斯表示，希方支持加強歐中合作，願同中方堅持多邊主義，共同維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

中國近期外交方向瞄準歐洲，過去一周來，外長王毅也在北京連續會見了法國總統外事顧問博納、捷克國家安全顧問波亞爾、馬耳他外長博奇等人，就雙邊、中歐關係和地區局勢等交換意見。

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