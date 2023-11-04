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北京聞風：進博會開幕 中國繼續「買全球」？ ／文：鍾鳴九

【明報專訊】為期6日的第六屆中國國際進口博覽會明天（5日）開幕。本屆進博會參展的世界500強、行業龍頭企業以及創新型中小企業，數量均為歷屆之最。有消息稱，美國預計派出「史上最強大代表團」參加本屆進博會。全球對中國市場購買力的期待可見一斑。

在內地，天貓「雙11」活動已於本周二正式開售。有155個品牌開賣成交即破億元人民幣，Gucci、Burberry、Ralph Lauren等7.19萬個品牌首小時成交額超去年首日全天。

中國超大規模市場正加速釋放

中國宏觀經濟研究院決策咨詢部形勢室主任郭麗岩分析稱，中國超大規模市場潛力正在加速釋放，有利於推動本國產業轉型升級的同時，也將為全球投資者和生產者提供更多有豐厚回報的市場機遇。隨着內地居民收入穩步恢復和增長，智能、綠色、健康、安全將成為居民消費的一致性偏好，但同時，其消費追求更加趨向個性化與品質化，無論是國內供給還是進口貿易需要更好匹配這種升級趨勢。

智能、綠色的消費取向在本屆進博會上將更加明顯。據悉，本屆進博會將集中展示超過400項新產品、新技術、新服務。Meta剛剛發布的Quest3頭顯和體驗項目、歐姆龍全新升級的第八代乒乓球機械人FORPHEUS、微信「刷掌支付」等，都將在進博會上展示或提供體驗。同時，機械人、物聯網等新技術也被引入本屆進博會進行館內服務。

在進博會開幕的前一日，也即今天（4日），將是第134屆廣交會的閉幕日。廣交會是內地外貿的一大窗口，進博會則是全球首個以進口為主題的國家級展會，兩者一出一進，均是內地對外開放的重要平台。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲表示，中國一向是製造大國，現在，中國正在由世界產品的提供方轉型為供給與需求特徵兼具的角色。「我們可以給世界提供一個並不比美國市場吸引力遜色多少的市場。」

中國開放是制度型開放 具長久性

高淩雲認為，在結構轉型之下，中國不僅需要進口原材料、中間品等大宗商品，還對高質量消費品產生了需求。因此，中國市場對於發達國家和發展中國家的吸引力都愈來愈強。更關鍵的是，中國的開放是制度型開放，具有長久性，可以給世界各國的政府和企業提供一個穩定的可預期的開放市場。

半個月前，習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上指出，未來5年，中國貨物貿易、服務貿易進出口額有望累計超過32萬億美元、5萬億美元。

文：鍾鳴九

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