中使館：菲有人渲染「潛伏小組」煽動排華

菲律賓傳媒此前報道，近日菲國家調查局（NBI）逮捕幾名中國公民，在其住處搜出槍枝彈藥以及「爆破組」、「偵察組」、「狙擊組」等徽章。菲個別人士稱，這表明中方在菲設立了「秘密潛伏小組」，中國人以各種身份掩護在菲從事間諜活動，企圖對菲搞滲透顛覆，干涉菲內政。

回應6公民被綁 「遠離網絡博彩」

中國使館表示注意到相關報道和案件細節，正全力協助菲執法部門調查案件，共同打擊跨國犯罪活動。「我們也注意到菲執法部門負責人已表示，有關中方計劃陰謀破壞菲國家穩定的指控不實」，但菲國內仍有別有用心的人借題發揮，惡意揣測和抹黑攻擊中國。

至於6名中國公民近日在馬尼拉被綁架一事，中國使館表示高度重視，正在積極協助菲執法部門偵辦案件，全力開展營救。「我們敦促菲方採取有效措施，全力保障在菲中國公民生命財產安全，同時再次提醒中國公民遠離網絡博彩」。