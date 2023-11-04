中使館：菲有人渲染「潛伏小組」煽動排華

【明報專訊】針對菲律賓有輿論近日指中國在菲設「秘密潛伏小組」試圖顛覆菲國家政權，中國駐菲律賓大使館昨（3日）回應稱，菲個別官員參與散布此類極不負責任的言論，無限放大和炒作兩國海上分歧，污名化中方機構和人員正常履職和交往，甚至煽動種族仇恨，散播仇華排華情緒。「我們對這種毫無道德底線和職業操守的言行表示堅決反對並予以強烈譴責。」
菲律賓傳媒此前報道，近日菲國家調查局（NBI）逮捕幾名中國公民，在其住處搜出槍枝彈藥以及「爆破組」、「偵察組」、「狙擊組」等徽章。菲個別人士稱，這表明中方在菲設立了「秘密潛伏小組」，中國人以各種身份掩護在菲從事間諜活動，企圖對菲搞滲透顛覆，干涉菲內政。
回應6公民被綁 「遠離網絡博彩」
中國使館表示注意到相關報道和案件細節，正全力協助菲執法部門調查案件，共同打擊跨國犯罪活動。「我們也注意到菲執法部門負責人已表示，有關中方計劃陰謀破壞菲國家穩定的指控不實」，但菲國內仍有別有用心的人借題發揮，惡意揣測和抹黑攻擊中國。
至於6名中國公民近日在馬尼拉被綁架一事，中國使館表示高度重視，正在積極協助菲執法部門偵辦案件，全力開展營救。「我們敦促菲方採取有效措施，全力保障在菲中國公民生命財產安全，同時再次提醒中國公民遠離網絡博彩」。