進博會明開幕 日食品總攻中國市場 核污排海後首展 150款酒試飲逾百零食試吃

本屆進博會是新冠疫後首次全面恢復實體辦展，迎來154個國家、地區和國際組織的來賓，已有逾3400個參展商和39.4萬名專業觀眾註冊報名，官方指「全面恢復到疫情前水平」。昨日，所有展品的佈設已完成。明天，國務院總理李強將出席開幕式及發表主旨演講。

JETRO帶隊 力推日本酒 種類增2倍

新華社報道，今年日本貿易振興機構（JETRO）組織150家日本企業參會，將在食品與消費品兩大展區，展出650種產品。在食品館設立JAPAN MALL展區，現場可免費試飲清酒、燒酒、威士忌、梅酒等150款日本產酒類，為去年參展數量的3倍以上。展區試吃區還有100多種日本加工食品和零食。

日本核污水第三輪排海已於周四（2日）展開，為時17天。在8月24日首輪排污啟動後，中國全面暫停日本水產品進口，對其他日本食品則仍實施100%查驗。8月份，日本輸華食品急跌逾四成。加上內地消費者擔心日本食品安全，日本食品有被「驅逐」出中國市場的趨勢。

而相關情况也波及日本其他商品。近日一項日本行銷公司調查顯示，中國電商網站上的日製商品銷售持續疲軟，營業額較去年同期減逾310億日元（約16億港元），減幅約三成。

這次日本官方機構JETRO在進博會食品及農產品展區、消費品展區搭建「日本館」，展出650餘種產品。JETRO發起的宣傳攻勢，考驗中國消費者的「抵制」決心。可供參考的事例，是9月初在北京舉行的國際服貿會，日本有至少30間企業參展，其中包括日用品及食品。當時日媒報道指，日本展位依然吸引了不少參觀者。

澳總理訪華 紅酒有望獲解禁

進博會明天正式開幕，中國外交部昨宣布，應總理李強的邀請，澳洲、古巴、哈薩克、塞爾維亞等國家總理將出席開幕式及相關活動。其中，澳洲總理阿爾巴尼斯將於4日至7日訪問中國，是2016年以來澳洲總理首次訪華，澳洲紅酒或有望獲中國解禁，免除懲罰性關稅。

中國歐盟商會：更像政治騷場

此外，隨着中美關係氣氛改善，美方預計派出「史上最強大代表團」參加進博會。其中，美國農業部將帶領由多個美國企業及州政府組成的展團亮相，也是美國首次在聯邦政府層級參與進博會。

而中國歐盟商會副主席代開樂則批評進博會是「障眼法」，更像政治騷場，呼籲中國採取更切實的措施來恢復歐洲商界的商業信心。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676