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「天安門母親」周淑莊病逝 終年87

【明報專訊】六四事件遇難者家屬組織「天安門母親」周三披露，該組織核心成員周淑莊近期因病去世，終年87歲。

「天安門母親」發起人張先玲表示，周淑莊兩個月前因病去世，終年87歲。張先玲說，周淑莊作為「天安門母親」核心成員，即使行動不便，多年來仍堅持信念；「她（周淑莊）是我們『天安門母親』當中比較年長的，跟（『天安門母親』發起人之一）丁子霖是同年的。她是最早參加『天安門母親』群體的成員之一。」

據自由亞洲電台報道，1989年6月4日凌晨，24歲的北京清華大學化工系畢業生段昌隆，在民族宮附近遇上戒嚴部隊與民眾形成對峙。段昌隆上前準備勸解，被戒嚴部隊開槍擊中死亡。失去唯一兒子的周淑莊事後投身「天安門母親」群體，爭取為兒子討回公道。

兒子死於非命為周淑莊帶來沉重打擊，過去二十多年更因為中風而半身不遂。張先玲表示，周晚年對別的事情神志有時候都不清楚，但是一提到六四，一說到「天安門母親」，她就馬上會清醒過來。「我去看她最後一次時，她就跟我說，『這件事情（平反六四）只能麻煩你們了，我現在也動不了了，不解決這個問題我是死不瞑目吧。』她是這樣說的。」

近四成難屬離世 剩115人

據「天安門母親」披露，該組織已有近四成難屬離世，隨着周淑莊病逝，如今難屬剩下115人。

相關字詞﹕平反 天安門母親 六四

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