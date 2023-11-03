侯：倘當選重設特偵組 查清弊案 賴：不如建清廉政府文化

「政黨不輪替 弊案就藏匿」

國民黨立委王鴻薇在侯辦召開的影片發布會上表示，民進黨貪腐、黑箱、弊案要透過政黨輪替，才能開箱「大秘寶」（揭開內情），侯友宜有重要的政見就是「重啟特偵組」，特偵組調查對象包括第一家庭、五院院長、立委、執政黨高官，所以下架民進黨就是下架貪腐弊案。侯辦發言人表示，「政黨輪替、弊案掃盡，政黨不輪替、弊案就藏匿」。

侯友宜主張重啟特偵組，民進黨總統參選人賴清德接受節目專訪表示，現在的司法制度算健全，與其要另外成立特偵組，這個問題是可以討論的，如果社會認為特偵組是一個好的方式，這個都可以討論，但他認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，建立一個清廉、公開透明的政府文化，這個比什麼都重要。

特偵組是台灣最高法院檢察署特別偵查組簡稱，在2007年4月時任總統陳水扁任內成立，專責偵辦總統、副總統及五院院長、立法委員等中央政府高層官員貪污或重大經濟舞弊案。特偵組辦理最轟動的案件是陳水扁家庭系列弊案，也曾因監聽立法院、牽涉國民黨內政治鬥爭等事件備受爭議。2017年1月1日特偵組正式廢除。

郭台銘獲103萬份連署書

另外，爭取獨立參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，昨結束連署並完成遞件，郭辦表示，共有103萬6778份連署書在法定期限內陸續送至選委會。郭台銘透過Facebook表示感謝全台人民的支持，共同踏出改變台灣政治的第一哩路。根據規定，獨立參選連署門檻為28萬9667人連署。