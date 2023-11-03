馬尼拉綁架案 6中國人下落不明 菲警：正全力搜索 華外交部：全力推動案件偵辦

綜合路透社及菲律賓《每日問詢報》（Daily Inquirer）報道，菲律賓警方反綁架部門負責人阿布雷尼卡（Cosme Abrenica，圖）表示，事件周一（10月30日）發生，9人在馬尼拉大都會南部被擄走。

高檔社區9人被擄 3菲人獲釋

事發馬尼拉大都會南部一個高檔社區，一名獲救人士憶述，6名武裝分子當天凌晨4時許闖入其華人僱主Ceng Chi Liang（當地華人音譯「曾志良」）的家中，綁住他們雙手以及蒙住他們的眼睛。9人後來被人用一輛豐田小貨車運到拉古納市（Laguna）卡拉萬鎮（Calauan），3名菲律賓人不久後獲釋。

獲釋的菲人隨後向當地警方報案。除了他們的華人僱主外，另外5名中國公民身分不詳。阿布雷尼卡表示，暫未知9人被綁架原因，亦沒有透露該批人士的身分。

目前，菲律賓警方正對案件展開調查。中國外交部發言人汪文斌昨表示，中國駐菲律賓使館正進一步核實情况，將與菲方保持密切溝通，全力推動案件偵辦和相關人員盡快獲救。

過去5年306人受害 中國籍佔200

另據菲媒體報道，上月16日，在菲律賓的帕拉納克市和馬尼拉市，各發生一宗針對中國公民的綁架案。陳姓及張姓兩名中國公民向當地警方求助，稱被7名身分不明的中國和菲律賓男性綁匪綁架。

菲律賓涉中國人綁架案不時發生，但基於當地情况解救不易，並有人質被撕票。今年6月，菲律賓警方反綁架小組發言人馬農杜（Ryan Manongdo）曾表示，自2019年到今年，菲國警方反綁架小組處理206宗綁架勒贖案、共306人受害；若以國籍細分，反綁架小組處理綁架勒贖案中，以中國籍受害者最多，達200人，且多涉及博弈業和賭場相關。

近年多中國人赴菲 有涉賭博電騙

近年來，大批中國公民進入菲律賓，其中部分從事跨境賭博及電信網絡詐騙等非法活動。據中國駐菲律賓使館消息，僅今年以來，中方就協助菲方取締了3個非法離岸博彩園區，在這三次行動後迅速核查身分並遣返中國公民近400人。

菲律賓曾被形容為「亞洲綁架之都」，2010年，當地發生震驚本港的「馬尼拉人質事件」慘劇。當年8月23日，一名被革職的菲律賓前警察挾持一輛屬於香港康泰旅行社旅行團的旅遊巴士，包括遊客、司機、導遊、領隊和攝影師共25名人質。

當時菲政府在與匪徒的談判過程中，由於多次失誤，事件持續12小時後，以15名人質中7名受傷、8名死亡，及匪徒死亡告終。