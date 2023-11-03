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李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送

【明報專訊】國務院前總理李克強遺體昨（2日）在北京八寶山革命公墓火化，中共中央政治局七名常委到場送別，前國家主席胡錦濤送花圈致哀，北京天安門廣場、中南海新華門等地下半旗悼念。霧霾襲擊下的京城天空灰蒙蒙，大批民眾一早在長安街邊守候，等着目送李克強最後一程，靈車經過那一刻，有人高呼「總理，一路走好」。

新華社和央視報道，八寶山革命墓園禮堂昨日上午哀樂低迴，正廳上方懸掛黑白橫額「沉痛悼念李克強同志」，下方是李克強遺像。李克強遺體安躺在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋中共黨旗。在李克強遺體正前方，擺放一具心型的白色花圈，輓聯分別寫「你永遠和我們在一起」、「程虹攜女兒敬獻」。

上午9時許，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，臂戴黑紗、胸掛白花，在哀樂聲中緩步到李克強遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與親屬一一握手慰問。新聞畫面所見，習近平緩步瞻仰李克強遺容後，雙手握住李克強遺孀程虹的手慰問，彭麗媛跟隨習近平之後上前，還未握手，彭已忍不住露出哭泣臉容。

此前，前全國人大委員長萬里、李鵬等告別式時，彭麗媛未隨同習近平前往弔唁，這次前往李克強喪禮，被視為是展現兩家情誼和對李的重視。李鵬2019年去世時，江澤民與夫人王冶坪也聯袂送別，江澤民與李鵬同樣是多年工作搭檔。

俞敏洪現身 靈堂見董建華花圈

央視報道，除了七常委，中共和國家有關領導人前往送別，或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責人，李克強生前友好和家鄉代表也前往送別。電視畫面所見，靈堂內亦有全國政協前副主席董建華、 鄧小平的長子鄧樸方敬獻的花圈。現場的照片顯示，程虹坐在家屬席，身旁由女兒和親友陪伴。李鵬之子、交通運輸部部長李小鵬，排隊與程虹握手致意。另外新東方教育集團創辦人俞敏洪也現身八寶山。

與李克強淵源深厚的胡錦濤未有現身，新華社指他以送花圈的形式表示哀悼。胡錦濤今年80歲，去年12月曾出席江澤民在解放軍總醫院的告別式，當時要在他人攙扶下瞻仰遺體，但缺席了追悼大會。這是他在中共二十大後至今唯一一次公開露面。李克強與胡錦濤一樣曾任共青團中央書記處第一書記，曾被視為胡錦濤的「團派」嫡系。

全國各地下半旗 日紐駐華使館跟

李克強10月27日由於突發心臟病在上海逝世，享年68歲，中央決定在昨日「頭七」當天出殯。按照治喪要求，昨日天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省份黨委和政府所在地，港澳特區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館下半旗誌哀。

在香港，香港特區政府亦於添馬政府總部、禮賓府、口岸管制及檢查站，以及香港國際機場下半旗，包括國旗和區旗。中聯辦下半旗誌哀。

日本駐中國大使館、新西蘭駐中國使館昨亦有下半旗，悼念李克強。

依足正國級規格 未知骨灰葬何方

李克強的後事依足國家級正職卸任領導人喪事規格。昨晚央視新聞聯播兩名主播均穿上黑色西裝外套，新聞聯播頭條「李克強同志遺體在京火化」，時長約5分半鐘，官方新聞稿六百多字，將刊登於今天《人民日報》頭版，各地黨報和官媒也相應處理。目前未知李克強骨灰會安葬何方。

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