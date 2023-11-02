澳總理訪華前夕 允提出楊恆均困境

子稱收父信指虛弱「快要死了」

「我們非常同情並理解他們對父親、這名已被拘留很長時間的澳洲公民的擔憂。」阿爾巴尼斯說，他已回信楊恆均的兒子們。

楊的兩個分別24歲和31歲兒子10月28日寫信給阿爾巴尼斯，敦促對方採取行動，利用這個「狹小的機會之窗」確保他們父親的自由。

信件也披露，他們上周剛收到楊恆均被拘留所允許寄出的第一封信，楊恆均在信上寫道「我病了，我很虛弱，快要死了」。他們要求澳洲政府堅持讓楊恆均在澳洲監督下進行治療並釋放返回澳洲。

2019年1月，楊恆均在廣州入境後被拘，同年8月正式被捕。2021年5月北京二中院開庭審理楊恆均被控的間諜案，迄今仍未宣判。中國外交部發言人汪文斌昨被問及楊恆均案件進展時，強調中國是法治國家，嚴格依法審理案件，保障澳方探視等領事權。

澳籍華裔記者成蕾10月11日獲釋返回墨爾本，這也被澳媒形容是澳中關係的「增甜劑」。值得一提的是，被關押了3年的成蕾在今年8月10日獲准發出一封信，表示懷念陽光、想念兩個孩子；2個月後她就「刑滿獲釋」。

成蕾談關押往事 稱監視居住如酷刑

成蕾近日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問談及關押過往，說「監視居住」是個非常微妙和複雜的酷刑，雖然被關押在有生以來最安全的地方，但身心飽受最大痛苦。