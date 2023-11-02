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多地民眾續獻花悼念 鄭州藍衣工作人員維持秩序

【明報專訊】悼念李克強的熱潮在民間持續。除了李克強安徽合肥紅星路80號舊居、定遠縣祖屋和他曾工作過的鄭州如意湖畔，昨仍有大批民眾獻花悼念外，包括上海、浙江嘉興、湖州，山東濟南，廣西南寧、玉林，西南政法大學、天津大學等都有人擺菊花悼念。

合肥網民引述工作人員：

鮮花開始腐爛 今日後將清理

河南鄭州鄭東新區的如意湖旁邊，民眾昨仍持續前往巨幅李克強遺像前獻花，與合肥一樣，當局也派出一批穿上藍色馬甲的工作人員維持秩序，排隊市民根據指示獻花、鞠躬後隨即離開，不得逗留。昨晚李克強紅星路舊居外，獻花人流仍未停歇，堆積數以十萬計花束。當地網民引述藍衣工作人員稱，由於現場部分鮮花開始腐爛，李克強頭七（今天）過後，將開始清理。

內地不少微博粉絲專頁昨日發布禁娛公告，宣布粉絲超話於今日禁娛一天，禁止在超話內發布、轉發任何帶有娛樂性質內容，以及發表任何不正當言論。

另外，阿根廷球王美斯效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月初到中國友誼賽的計劃，理由是「中國發生不可預見的情況」。

賽事主辦單位NSN解釋，是因為中國前國務院總理李克強逝世，為了尊重中國官員，國際邁阿密決定取消中國之行。

國際邁阿密上月中公布了與兩支中超球會舉行友誼賽的安排，原定分別下周日在青島對戰青島海牛，下周三在成都，對戰成都蓉城。

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