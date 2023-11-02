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團舊部弔唁李克強 遺孀哀傷露面 社交平台流傳靈堂照片 遺體今八寶山火化

【明報專訊】國務院前總理李克強上周五（10月27日）因突發心臟病在上海去世，遺體今日在京火化，依喪事規格，中共中央政治局七常委等領導人將到場送別，全國各地機構下半旗誌哀。社交平台流傳李克強家中靈堂照片，有昔日「團派」舊部前往弔唁，李克強遺孀程虹神情哀傷接待。

昨日社交平台流傳的多張李克強靈堂圖片，顯示位於傳統四合院建築內，相信是李克強生前京城居所。靈堂正廳上方懸掛着黑底白字的橫額「沉痛悼念克強同志」，橫額下方是李克強遺像，並擺放夫人程虹率全家哀悼花圈，寫着「你永遠活在我們心中」。

曹衛洲姜大明弔唁 慰問遺孀程虹

另一張照片可見，程虹一身黑衣、胸佩白花，神情哀傷。慰問程虹的是原全國人大常委會副秘書長曹衛洲，另外還有原山東省委書記姜大明。

兩人都為「團派」舊部。其中姜大明1982年起進入共青團工作，1993年任共青團中央書記處書記。曹衛洲由1980年至2001年在共青團工作。李克強1982年至1998年歷任共青團中央常委、全國學聯秘書長、全國青聯副主席、團中央書記處第一書記等職。

根據官方日前宣布，李克強的遺體在10月27日已由專機運返北京，並將在北京火化。料依照前國家級正職領導人喪事規格辦理。

據自由亞洲電台昨引述當地居民，預計2日上午10時多在北京八寶山公墓一號廳舉行告別式，隨後火化遺體。地鐵八寶山站將關閉一段時間。北京獨立媒體人高瑜昨透露，公安國保來給她「上崗」，時間將維持兩天。

有關李克強的猝逝和後事安排，在海外引起諸多揣測。昨日，李克強在團中央時期一名下屬發布憶述文章稱，老領導突然心臟病發搶救無效去世，他了解到的情況確實如此。他說，退下來的領導人在外地休息，是正常安排；這次突發無可挽回的心臟疾病，誰也沒有料到，包括家人和官方。

文中提到，領導人逝世後通常會在家中設簡易靈堂，主要對領導生前所在單位、地方代表和親朋開放，為時數天。文中提到，李夫人程虹「她十分堅強，精神尚可」。又提到老領導一生清廉，在老家的親朋至今還做著普通的工作。

程虹現年66歲，在首都經濟貿易大學外語系任教30多年，現為教授。她主要從事英語教學與研究，曾出版多部介紹美國自然文學的著作和譯作。夫婦育有一女。

港政總、禮賓府、關口、機場下半旗

官方前日宣布，為悼念李克強，今天首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。

香港特區政府昨公布，按照中央人民政府通告，港府將於今日於添馬政府總部、禮賓府、香港特區的口岸管制及檢查站，以及香港國際機場下半旗，包含國旗和區旗。

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相關字詞﹕中共領導人 八寶山 李克強逝世 李克強

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