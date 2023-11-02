郭台銘交連署書 「數量遠超門檻」 爭取獨立參選總統 中選會本月14日前公告結果

中央社報道，郭台銘送件後在信義區行政中心前表示，「今天是非常重要的日子」，他來傳遞台灣人民追求民主自由的心聲，每份連署書對他都是一份責任及鞭策，他與賴佩霞會銘記在心，「繼續奮勇向前」。

郭台銘稱連署數衝很高「嚇一跳」

對於是否有信心連署破百萬份，郭台銘說連署還有一天，在一件事情未完全做完前，他不會去做任何預測；他形容自己是「初生之犢不懼虎」，且台北市連署的數字已經超出目標、衝到很高，讓他嚇了一跳。

郭辦發言人黃士修補充，因為之前已經分批送了部分連署書件到選委會，加上當天送的數量，已經遠遠超過門檻，但連署在今天截止，所以將在今天送完最後一批後，公布最終數字。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在今日（2日）前提出28.9667萬人連署書件，中選會將在本月14日前公告連署結果，並在20日至24日受理申請登記為候選人。郭台銘日前已宣布連署逾30萬份、突破門檻。

藍綠均爆賄選「助郭」 迄今13案拘16人

《聯合報》報道，郭台銘昨送交參選總統的連署書，但連日來全台都爆出花錢買連署，包括藍、綠陣營有支持者以金錢買連署的賄選案件，迄今總計偵辦13案，羈押16人。郭辦稱官方站點無問題，不明白為何國民黨、民進黨人士涉連署賄選。

其中，台北地檢署前天指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，拘提台北市計程車工會理事長唐文龍等5名被告到案。檢方調查指出，唐文龍涉以200元（新台幣，下同，約48港元）至500元（約120港元）換取連署書，檢方依涉犯「總統副總統選舉罷免法」，諭知唐文龍30萬元（約7.2萬港元）交保，其餘被告交保2萬至5萬元。

北檢前日同時指揮調查局新北市調查處搜索6處，訊問統促黨副主席李宗奎等8名被告及3名證人，李宗奎涉用300元（約72港元）換取連署書。訊後，昨晨諭知李宗奎60萬元（14.4萬港元）交保。