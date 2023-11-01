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中央金融工作會議：加快建設金融強國

【明報專訊】中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行，會議要求把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，嚴厲打擊非法金融活動，優化中央和地方政府債務結構，促進金融與房地產良性循環；增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。會議首次提出加快建設金融強國。

內地1997年起，5年召開一次全國金融工作會議，2022年會議延至前日舉行，並改名中央金融工作會議。國家主席習近平在會上總結中共十八大以來金融工作，分析形勢，部署當前和今後一段時期的金融工作。國務院總理李强對金融工作做具體部署。

優化地方債結構

促金融房地產良性循環

新華社報道，會議指出，十八大以來，金融系統作出重要貢獻，成果來之不易；同時要清醒看到，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，有的還很突出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。

會議強調，當前和今後一段時期要始終保持貨幣政策穩健，優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，盤活被低效佔用的金融資源，疏通資金進入實體經濟的渠道。要更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行註冊制走深走實，大力提高上市公司質量，支持國有大型金融機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石；嚴格中小金融機構准入標準和監管要求，及時處置中小金融機構風險。

「鞏固提升港國際金融中心地位」

會議也強調了「鞏固提升香港國際金融中心地位」，這是繼去年10月二十大報告提出「鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位」後，再次強調有關國策。同時，穩慎紮實推進人民幣國際化；加快建設金融強國。

在全面加強金融監管、有效防範化解金融風險方面，會議要求促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，構建房地產發展新模式。堅決懲治違法犯罪和腐敗行為，嚴防道德風險。

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