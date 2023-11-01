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解放軍中將：兩岸統一無時間表「愈早愈好」

【明報專訊】解放軍軍事科學院前副院長何雷中將昨（31日）在香山論壇表示，解放軍對兩岸統一問題沒有時間表，但希望「愈早愈好」，並稱「不放棄使用武力」針對的是外部干涉和極少數「台獨分子」的分裂行徑；大陸採取什麼方式解決台灣問題，「完全取決於台灣當局態度」。

《聯合報》報道，昨日是第十屆北京香山論壇舉辦最後一日，何雷在會前受訪表示，「我們希望台灣盡早回到祖國懷抱」，為此大陸盼了70多年。何雷對在場記者說，「希望在你們這一代能看到祖國完全統一」。

對於台海是否會擦槍走火，何雷強調，大陸的政策是一貫的，就是以最大的誠意、最大的耐心爭取和平統一，「這是最有利的」。「不放棄使用武力」，針對的是外部干涉和極少數「台獨分子」的分裂行徑，絕非針對廣大台灣人民。

外交部：將辦全球安全活動

凝國際社會合作

外交部部長助理農融以「攜手踐行全球安全倡議 共促世界持久和平安全」為題在論壇發表演講。環球網報道，農融表示中方將適時舉辦以「全球安全倡議」為主題的高級別活動，進一步凝聚國際社會合作，應對挑戰，維護共同安全的共識。

本屆香山論壇昨在京閉幕。論壇期間，99個官方代表團、19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）、6個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1800餘名嘉賓參與研討。

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