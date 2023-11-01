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李克強明火化 全國機構下半旗 港澳同降旗 弔唁安排「適時公布」

【明報專訊】國務院前總理李克強10月27日在上海病逝，官媒昨宣告，李克強遺體將於明日（11月2日）在北京火化，當天北京天安門、中南海正門新華門、人民大會堂、外交部，以及各省份黨政機關所在地和港澳特區、中國駐外使領館等將下半旗誌哀。

昨晚，李克強遺體將火化的消息，在央視「新聞聯播」第五條播出。「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志的遺體，將於11月2日在北京火化」。

報道還透露，李克強遺體已經於10月27日由專機從上海護送至北京。同時，「為悼念李克強同志，11月2日，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀」。

10月27日，官媒發布快訊，稱李克強近日在上海休息，10月26日由於突發心臟病，經全力搶救後無效，10月27日零時10分在上海逝世，享年68歲。當天下午6時30分許，中共中央、全國人大常委會、國務院及全國政協發布訃告，沉痛宣告李克強逝世的消息。

告別式慣例在八寶山

官媒昨披露李克強遺體將在北京火化，暫未指明是否在「北京八寶山革命公墓」。此前，亦有亡故高官在北京的昌平殯儀館火化。不過，迄今為止，中央依照前國家級正職領導人喪事規格辦理李克強後事。此前，前全國人大常委會委員長喬石、萬里、李鵬逝世時，同類通知也稱「在北京火化」，隨後均在八寶山革命公墓火化，政治局七常委到場送別。

規格低於江澤民

同喬石萬里李鵬

李克強的喪事規格低於「黨中央核心」江澤民，與喬石、萬里、李鵬一致，高於同樣是「正國級」的前政治局常委、中紀委書記尉健行。尉健行2015年去世時，只由新華社發消息，沒有中共中央、全國人大常委會、國務院及全國政協發布訃告，火化當天雖然也有七常委和胡錦濤到八寶山革命公墓送別，但未下半旗。

4年前，李鵬遺體在北京八寶山革命公墓禮堂舉行送別儀式，七常委和江澤民、王岐山送別，骨灰之後安葬在八寶山革命公墓。

料程虹攜女出席告別式

李克強與夫人程虹育有一女。程虹及女兒明日料將在遺體告別式接受慰問。

官方暫未披露更多李克強後事安排，對於會否放開民眾弔唁李克強，會否邀請外國代表出席相關活動等，外交部發言人毛寧此前表示，「我們會適時公布」。根據過往報道，2015年萬里遺體告別式時，社會各界群眾在八寶山排長龍送別。

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相關字詞﹕八寶山公墓 國務院總理 弔唁 送別 火化 李克強

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