藍白諾合作選立委 總統人選未達共識

稱免一黨獨大「民主獨裁」

政黨協商會議昨早9時半開始，雙方會前合影與握手致意。柯文哲稱，希望會談能有對台灣未來最好的結局。朱立倫表示，這是台灣民主新時代，「一黨獨大、贏者全拿」的時代要結束。

據台灣「中央廣播電台」報道，一個半小時的閉門會談後，雙方召開記者會。朱立倫表示，會議達成兩大目標，包括共同政見等理念合作，並確認立委合作；柯文哲則表示，台灣如何走出兩極對抗的社會氛圍，明年大選是契機，此會最重要的意義，即讓大家知道「合作比對抗好」，養成討論合作的文化。

兩黨並發表4點共同聲明：一，共同推行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁；二，恢復台海和平穩定，在對等、尊嚴、友善原則下重啟兩岸對話；三，立法院功能可進一步強化；四，來年大選共同努力，發揮一加一大於二的功效，雙方互助，爭取最多立委議席。

談「侯柯配」 柯：公平即可

朱立倫表示，將就總統大選合作密集協商。就有否討論以民調或初選決定副手人選，柯文哲表示，目前雙方共識為先解決可解決的部分，但有些部分有爭議，仍要尊重當事人意願。至於是否同意侯、柯在同一張選票，柯文哲表示，若要合作，不論「柯侯」、「侯柯」是否在同一張選票，民眾黨都尊重國民黨意見，辦法公平且雙方可接受即可。

侯：不會缺席總統政黨輪替

首場藍白政黨協商會議，國民黨總統參選人侯友宜並未出席，侯友宜與朱立倫下午出席公開活動表示，他會前會後都跟朱立倫保持密切聯繫，也有共同目標方向。至於總統產生方式，侯友宜說，他在是次總統與政黨輪替都不會缺席。