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中企研發地鐵 墨西哥城通車

【明報專訊】墨西哥當地時間29日上午11時（香港時間30日凌晨1時），中車株機公司承建的墨西哥首都墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目正式開通運營，是中國企業研製的膠輪地鐵項目首次在海外投入運營。

時速80公里 可載2250人

據央視新聞報道，該項目列車為中國企業自主研發，採用9節編組，最高速度每小時80公里，載客量2252人，具8%爬坡能力和45米曲線半徑通過能力。列車採用大膠輪走行、小膠輪導向的轉向架，有效降低運行過程產生的噪音，適應墨西哥地形，較舊款列車噪音更低、更安全、能耗更低。

為推進項目建設，中國中車在墨西哥克雷塔羅建設本地化工廠，推進本地化製造，月產能已達15節，交付車輛15列共135節，開發本地供應商100餘家，同時培訓近300名墨方技術人員。

公開資料顯示，墨西哥城地鐵1號線是該市軌道交通骨幹線，設站20個，年運送旅客約2.43億人次。該線路已開通運營50餘年，設施設備急需現代化升級。

2020年，中車株機公司聯合中車香港公司，中標墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目。該項目是中車首個海外「系統+」項目，涉及投融資、車輛新造，以及既有車輛通信信號系統、線路及機電系統全面現代化升級改造、全系統維保等，服務期長達19年。

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