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被捕兩年後復出 李雲迪含淚奏蕭邦

【明報專訊】被譽為「鋼琴王子」的內地知名鋼琴家李雲迪兩年前涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。上周六（28日）李雲迪於澳洲開始巡迴演出，在其復出後首場音樂會，李雲迪含淚演奏蕭邦《降E大調夜曲》，謝幕時接受觀眾掌聲。不少樂迷表示「王子回歸」。

澳洲巡演門票售罄 樂迷稱「王子回歸」

據社交媒體消息，李雲迪巡迴音樂會上周六至下月5日期間，在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、悉尼等地巡迴表演，曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。其巡迴演出門票已全部售罄，供不應求。還有很多樂迷在各網絡平台搜票。

在上周六阿德雷德首場演出，李雲迪身穿西裝，蓄長髮，鞠躬後接過觀眾送上的兩束花，將花束放在鋼琴上演奏蕭邦《降E大調夜曲》。時隔兩年再度登場公開舉行演奏會，他被拍到含淚致謝。

李雲迪事後在facebook與Instagram分享當日表演照片，微博帳號「雲迪音樂」亦發布相關演出照片。影片在網路發布後，網民表示，「神回二十年前，太美了」、「風韻猶存啊」、「這次的rubato又和年輕時感覺不同了，這首也返場了20多年了」、「鋼琴家歸來仍是18歲的少年」、「感覺收完兩束花後有一剎那有點想哭的樣子，然後忍住了」。

李雲迪2021年10月在北京被「朝陽群眾」舉報嫖娼，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。廣告和代言因負面新聞影響遭下架。

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