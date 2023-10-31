明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

批張恐嚇 陸委會：反證中共毁和平

【明報專訊】中央軍委副主席張又俠在北京香山論壇聲稱，想把台灣分裂出去「中國軍隊絕不答應」；對此，台灣陸委會昨表達嚴正抗議，並表示該官員言論證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

中央社報道，陸委會對張又俠的言論提出兩點回應，首先針對解放軍官員重提其「一中原則」政治謊言，並對台灣言辭恐嚇，表達嚴正抗議。陸委會強調，中共為逼迫台灣接受其片面設定的政治框架，企圖尋找藉口、對台使用武力，只會令台灣人民及國際社會更反感。該官員言論更證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

台國防部：陸4方式滲透 反制收效

其次，陸委會表示，和平是兩岸唯一選項。台灣政府兩岸政策立場一貫，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服；持續提升自衛能力，捍衛台灣主權，致力維護兩岸現狀，確保和平。

另外，台灣國防部昨在對立法院的專案報告指出，近年中共對台滲透管道，主要分「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」四大方式，台軍均有對應反制。

台國防部指，針對陸方滲透方式，台國防部以「修訂人員安全查核規範」、「查核高風險對象並鼓勵檢舉不法」、以及「修正軍網檔案管理傳輸流程」對應反制。統計自2011年迄今，司法機關起訴共諜案件涉及現、退役官兵，但由台國防部官兵檢舉等佔比達86.8%，有關反制已見成效。

上 / 下一篇新聞