批張恐嚇 陸委會：反證中共毁和平

中央社報道，陸委會對張又俠的言論提出兩點回應，首先針對解放軍官員重提其「一中原則」政治謊言，並對台灣言辭恐嚇，表達嚴正抗議。陸委會強調，中共為逼迫台灣接受其片面設定的政治框架，企圖尋找藉口、對台使用武力，只會令台灣人民及國際社會更反感。該官員言論更證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

台國防部：陸4方式滲透 反制收效

其次，陸委會表示，和平是兩岸唯一選項。台灣政府兩岸政策立場一貫，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服；持續提升自衛能力，捍衛台灣主權，致力維護兩岸現狀，確保和平。

另外，台灣國防部昨在對立法院的專案報告指出，近年中共對台滲透管道，主要分「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」四大方式，台軍均有對應反制。

台國防部指，針對陸方滲透方式，台國防部以「修訂人員安全查核規範」、「查核高風險對象並鼓勵檢舉不法」、以及「修正軍網檔案管理傳輸流程」對應反制。統計自2011年迄今，司法機關起訴共諜案件涉及現、退役官兵，但由台國防部官兵檢舉等佔比達86.8%，有關反制已見成效。