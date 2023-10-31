張又俠：欲分裂台灣 解放軍不手軟 軍委副主席香山論壇發言 學者指警告美國

第十屆北京香山論壇的主題是「共同安全、持久和平」，共有99個官方代表團、19國國防部長、14國軍隊總長（國防軍司令）、6個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1800多名嘉賓出席。與會代表數量和層級創歷史新高。

張暗批美為私利製動盪

綜合新華社、中新社等內地媒體報道，在主旨發言，張又俠隱晦批評美國。他稱，「當今世界，熱點接踵不斷。戰爭、混亂和動盪帶來的痛苦以及死亡無時無刻不在上演」，而「一些國家唯恐天下不亂，故意製造動盪，插手地區問題，干涉他國內政，煽動顏色革命」，並指出「個別國家甚至為一己私利，到處埋釘子，人為製造很多地緣矛盾，長期拉偏架，導致地區局勢複雜難解，背後遞刀子，不惜挑起代理人戰爭，以收漁翁之利」。

同時，張又俠也表示，回顧歷史，衝突最後都是通過對話解決。矛盾愈尖銳，愈不能放棄對話能力。「我們也願意本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美軍事關係。」

就台灣問題，張又俠強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。

中將稱武統佔「道義法律制高點」

香山論壇上，軍事科學院原副院長何雷中將接受《環球時報》記者採訪時表示，中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場「佔據道義和法律制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰」。

對於美方強調中方拒絕與美方開展雙邊軍事交流等指摘，何雷駁斥說，美國近年不斷嚴重損害中國核心利益，肆意破壞兩國關係政治基礎，觸碰紅線、踐踏底線，干涉中國內政，慫恿支持「台獨」，令兩國關係處於建交40多年來的低谷，中美兩軍關係也隨之受嚴重影響。

崔天凱批美「坐井觀天」 指難阻技術交流

何雷表示，此次北京香山論壇邀請美國國防部官員，但遺憾多次在公開場合提出與中國軍方高層領導通話、會見會談的美國防長奧斯汀卻未出席論壇，可見其「誠意」真假。

另據「央視新聞」報道，中國前駐美大使崔天凱用「坐井觀天」形容美國「小院高牆」戰略（即主張美國政府需限定與國安直接相關的核心技術出口，並劃定適當戰略邊界）：「這讓我想起了一個中國成語『坐井觀天』，給自己壘了個井，坐在底下看，這有什麽好處？」崔天凱表示，「小院高牆」與「脫鈎斷鏈」無本質區別，是想人為阻斷正常科技經貿往來，「這是違背客觀規律的事情，我相信最終是做不成的」。

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