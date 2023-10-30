京萬人馬拉松如常 豫跑手背李遺像 鄭州有舉悼念旗幟 成都見跑衫手書改革金句

昨日全國各地天氣大致良好，北京、成都、鄭州、濟南、西安、長沙等大城市以及臨沂、常熟、黃山、龍口等大批小城都有馬拉松賽事在同日舉行。

北馬天安門廣場出發 安檢戒備嚴

其中，中國最高水平的北京馬拉松（北馬）有3萬人參加，選手們聚集在「祖國心臟」天安門廣場出發，往西沿10里長安街跑到新興橋，再北上跑至終點奧林匹克中心區景觀大道。

選手們入場前要查驗號碼布，通過人臉識別核驗，以及嚴格的安全檢查。央視直播下的北馬，簡單起跑儀式後一切正常進行，沿途有交通管制，也有各區警員加強安保戒備。

而在李克強曾執掌的河南省，他工作過6年的鄭州市昨舉行鄭馬賽事則出現了一些紀念元素。微博圖片可見，在起跑點有人舉出藍色旗幟，上面分兩行豎寫「克難攻堅，強國有道」白字，取首兩字「克強」紀念前總理。

同樣在鄭馬現場，一位穿2023鄭馬黃色跑衫的跑手，在背上的透明索繩背袋裏，放置一張A4紙打印的李克強黑白遺照，在跑手群中顯得特別引人注目，微博流傳多幅不同角度照片。

四川成馬是內地另一著名馬拉松賽事，昨有年長跑手身穿白色跑衫，背後手寫了近日大熱的「長江黃河不會倒流」字句，這是李克強2022年針對外界擔憂中國自我封閉，公開回應的金句，強調中國改革開放不會往回走。

母校北大發李舊文緬懷

李克強因心臟病發，27日零時10分在上海逝世，享年68歲。他的喪事安排，中央日內將會公布。官媒昨沒再跟進李克強相關消息，他的母校北京大學昨首度悼念李克強，在官方微博重發李克強於北大百年校慶（1998年）時撰寫的懷念母校文章《師風散記》，稱「我們現在重發此文，寄托哀思，深切緬懷這位杰出的校友」。

李克強在《師風散記》中有一句，「中國古代的知識分子曾告訴人們這樣一個並非是自然界獨有的道理，海之所以為百川王者，因其下之」，被不少網民分享。